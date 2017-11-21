قمة المعرفة.. دبي ملتقى عقول العالم

تستشرف قمة المعرفة التي تعقد في دبي؛ مدينة التحديات وصناعة المستقبل، مستقبل الثورة الصناعية الرابعة، مواكبةً الخطط الاستراتيجية لحكومة الإمارات وحكومات المستقبل، وقد جمعت تحت مظلتها خبراء ومثقفين وعلماء من دولة الإمارات ونحو 130 دولة عربية وأجنبية.

شاهد على "البيان TV" أصحاب الإنجازات المعرفية حول العالم الذين تم تكريمهم بجائزة محمد بن راشد للمعرفة.