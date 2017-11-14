معرض دبي للطيران.. طائرات العالم تحلق في سماء التميز

في "معرض دبي للطيران" ترسم دولة الإمارات توجهات صناعة الطيران عالميا؛ فهي تمتلك ناقلات عالمية تعد الأسرع نمواً في العالم، وبنية تحتية استثنائية لمطارات متطورة، وتخطط لإنشاء مدينة متكاملة للطيران هي الأولى عالمياً، وعلى أراضيها ينطلق أضخم معرض للطيران في العالم. شاهد على "البيان TV" إنجازات معرض دبي للطيران وتاريخه الحافل بالإنجازات.
فيديوغراف: محمد صالح
#معرض_دبي_للطيران.. طائرات العالم تحلق في سماء التميزhttps://t.co/AMOSuFSgzW@DubaiAirshow#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/UuSBVVGjUG— صحيفة البيان (@AlBayanNews) November 14, 2017