معرض دبي للطيران.. طائرات العالم تحلق في سماء التميز

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  • تقرير: خالد المحمدي- رفيف الخليل
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في "معرض دبي للطيران" ترسم دولة الإمارات توجهات صناعة الطيران عالميا؛ فهي تمتلك ناقلات عالمية تعد الأسرع نمواً في العالم، وبنية تحتية استثنائية لمطارات متطورة، وتخطط لإنشاء مدينة متكاملة للطيران هي الأولى عالمياً، وعلى أراضيها ينطلق أضخم معرض للطيران في العالم.  شاهد على "البيان TV" إنجازات معرض دبي للطيران وتاريخه الحافل بالإنجازات.

فيديوغراف: محمد صالح

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