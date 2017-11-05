نشرة أخبار «البيان» - 5 نوفمبر

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برواز دبي.. الصورة تكتمل قريباً
يدخل برواز دبي خلال أيام مرحلة التشغيل التجريبي استعداداً لافتتاحه رسمياً أمام الزوار الشهر المقبل. هذا الصرح الهندسي المتميز يضيف إلى لائحة المنجزات العمرانية العالمية التي تحتضنها المدينة مبنى أيقوني جديد. وفي عمق فكرته التواصل بين التراث والحداثة ومد جسر بين ماضي المدينة ومستقبلها.