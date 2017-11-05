نشرة أخبار «البيان» - 5 نوفمبر

المصدر:
  • البيان TV
التاريخ:
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«البيان» في قلب الحدث، لحظة بلحظة تأتيكم بنبض الإمارات وتطورات الأحداث الرسمية والشعبية، في أبرز ما ورد في النسخة الورقية وموقع الصحيفة الإلكتروني ومنصات الفيديو. تابعوا ملخص أهم أحداث اليوم.

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