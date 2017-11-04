جماهير على خط النار.. نحن فداك يا وطن

ليست ساحة للقتال لرد عدو مغتصب، أضمر للوطن سوءاً، أو جبهة تتناثر فيها فوهات المدافع، وقاذفات الصواريخ، وإنما عروض عسكرية حية وبث مباشر لعيون تسهر لينام الوطن قرير العين. هنا في الشارقة، قاذفات لا تقتل، ومدافع لا تدمي أحداً، وطائرات تصافح الجماهير بالورود؛ التحمت كلها في أروع مشاهد الحب لدولة الإمارات.

الاستقبال كان حافلاً للعروض الحية البحرية والجوية والعمليات الخاصة "حصن الاتحاد 2" التي نظمتها القوات المسلحة فامتزجت مشاعر الفخر والاعتزاز والوفاء.

"البيان TV" كان حاضراً على جبهة الوفاء مع حماة الوطن وعاد بهذا التقرير.

تصوير: دينيس ملاري – مونتاج: رية النعيمي