مرسى السيف يروي عراقة دبي وسحر حاضرها

خلال أقل من شهر حظي مشروع مرسى السيف الذي طورته شركة مراس بإقبال كبير من جمهور المقيمين وزائري الإمارات ودبي. ويمزج هذا المشروع بين الحداثة والتراث ويروي قصة دبي العريقة وروعة حاضرها.
تصوير: ناصر بابو – مونتاج: رية النعيمي
خلال أقل من شهر حظي مشروع مرسى السيف الذي طورته شركة مراس بإقبال كبير من جمهور المقيمين وزائري الإمارات ودبي. ويمزج هذا المشروع بين الحداثة والتراث ويروي قصة دبي العريقة وروعة حاضرها.
تصوير: ناصر بابو – مونتاج: رية النعيمي
الهدف: أن تكون دبي مدينة النشاط والسعادة الأولى في العالم. الحدث: تحدي دبي للياقة الذي بدأت اليوم فعالياته المنوعة والحماسية التي تمتد لثلاثين يوماً.
هكذا هي دبي دائماً؛ مدينة التحديات، ما أن تخرج من تحدٍّ حتى تدخل في آخر؛ فهي تؤمن أن التحديات تصنع الفارق في حياة الإنسان، الذي ترتقي بفكره، وتهتم أيضاً بصحته.
"اجتماع 7 ملايين في مشروع عربي واحد اثبات أننا في الطريق الحضاري" كلمات معبرة لخص فيها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" معاني تحدي القراءة 2017، بعد تتويجه المشتركة الفلسطينية في المرتبة الأولى.
"لا يوجد خاسر في تحدي القراءة العربي". عبارة لمحمد بن راشد باتت شعاراً لأرقى حدث معرفي عربي في المنطقة. ومع تتويج الخمسة الأوائل اليوم، خرج جميع المتأهلين فائزين ومكرمين من دبي التي تنتصر للعلم والمعرفة
خلال أقل من شهر حظي مشروع مرسى السيف الذي طورته شركة مراس بإقبال كبير من جمهور المقيمين وزائري الإمارات ودبي. ويمزج هذا المشروع بين الحداثة والتراث ويروي قصة دبي العريقة وروعة حاضرها.
هكذا هي دبي دائماً؛ مدينة التحديات، ما أن تخرج من تحدٍّ حتى تدخل في آخر؛ فهي تؤمن أن التحديات تصنع الفارق في حياة الإنسان، الذي ترتقي بفكره، وتهتم أيضاً بصحته.
يحتفي متحف الاتحاد قريباً بمبادرة الحدث العلمي لمركز محمد بن راشد للفضاء، تحت شعار «بالفضاء نرتقي»، وتركّز المبادرة على قطاع التعليم وتقديم ورش علمية تفاعلية بهدف تنمية القدرات الوطنية الإماراتية،
"اجتماع 7 ملايين في مشروع عربي واحد اثبات أننا في الطريق الحضاري" كلمات معبرة لخص فيها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" معاني تحدي القراءة 2017، بعد تتويجه المشتركة الفلسطينية في المرتبة الأولى.
"لا يوجد خاسر في تحدي القراءة العربي". عبارة لمحمد بن راشد باتت شعاراً لأرقى حدث معرفي عربي في المنطقة. ومع تتويج الخمسة الأوائل اليوم، خرج جميع المتأهلين فائزين ومكرمين من دبي التي تنتصر للعلم والمعرفة
خطوة جديدة تضاف إلى إنجازات دولة الإمارات نحو الفضاء، من خلال تبني مشروع مدينة المريخ العلمية، التي ستتخذ من داخل حديقة مشرف في دبي مقراً لها لتشكل بذلك أكبر مدينة فضائية يتم بناؤها على الأرض
في المرة المقبلة التي تزور فيها أعلى مبنى في العالم «برج خليفة» فإن مرورك من قاعة الاستقبال باتجاه قمة البرج لن يكون تقليدياً، بل مغلفاً بالفن والتكنولوجيا.
نعم. هي دراجة نارية وتطير. لا داعي للاستغراب، إذ أن الخدمات الذكية في شرطة دبي تشهد تطوراً مبهراً يخدم العمل الشرطي، من خلال تبني مقترحات لأحدث الابتكارات، التي تعزز الأمن والأمان.