مرسى السيف يروي عراقة دبي وسحر حاضرها

هكذا هي دبي دائماً؛ مدينة التحديات، ما أن تخرج من تحدٍّ حتى تدخل في آخر؛ فهي تؤمن أن التحديات تصنع الفارق في حياة الإنسان، الذي ترتقي بفكره، وتهتم أيضاً بصحته.