مرسى السيف يروي عراقة دبي وسحر حاضرها

المصدر:
  • دبي – رفيف الخليل
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خلال أقل من شهر حظي مشروع مرسى السيف الذي طورته شركة مراس بإقبال كبير من جمهور المقيمين وزائري الإمارات ودبي. ويمزج هذا المشروع بين الحداثة والتراث ويروي قصة دبي العريقة وروعة حاضرها.

 

تصوير: ناصر بابو – مونتاج: رية النعيمي

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