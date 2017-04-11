"واحة العين".. رحلة التراث بين أشجار النخيل

وسط الخضرة والنخيل في "واحة العين"، تختبئ حياة أخرى نابضة بالتاريخ وعبق التراث، حيث بإمكان الزوار الغوص في تجربة تراثية ملهمة، من خلال أقسام الواحة وفعاليتها المنوعة، التي تجذب كل الأعمار.

على امتداد شاسع لمزارع النخيل لعل أكثر ما يلفت فيها نظام الري وتوزع الأفلاج كما إلى تصاميم المباني التراثية البسيطة، المعبرة عن الحياة التقليدية الإماراتية، التي عاشها الأجداد في الواحة وقدرتهم على التكيف مع البيئة الصحراوية القاسية.

وتتميز مدينة العين بواحات النخيل وأنظمة الري القديمة التي يعود تاريخ بعضها إلى مئات السنين. وتكشف جولة البيان TV في هذه المدينة الساحرة ومتحفها المتخصص بالواحات، أسرارا وحكايات لم ترو من قبل. استمعوا إليها وشاهدوا أبطالها في هذا الفيديو.