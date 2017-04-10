أيام الشارقة التراثية.. "حنين إلى زمن الطيبين"

يستقطب مهرجان "أيام الشارقة التراثية" الكثير من المهتمين بتراث دولة الإمارات من الداخل والخارج؛ وتعيش الإمارة خلال هذه الفترة عرس تراثي حقيقي، وهي رحلة عودة وحنين إلى حياة الأجداد، وماضي المهن التراثية، والعادات الأصيلة التي لا تزال تروي بطولات وتحديات أيام الزمن الجميل.

من قلب الشارقة وتحديداً في منطقة التراث تأتي نسخة الأيام هذا العام تحت شعار "التراث مبنى ومعنى" لتشمل عروضاً حية لفرق شعبية وموسيقية، ومشاهد لصناع المهن والحرف التقليدية، ووسائل العيش الماضية التي شكل مخزون تراثي بديع. سيكون حاضراً في كل أنحاء الشارقة ومناطقها طيلة أيام المهرجان.

عدسة البيان TV جالت في أرجاء المهرجان وعادت بانطباعات شيقة من المشاركين والزوار فاضت بالحنين والاحترام لتراث عريق وثقافة غنية.