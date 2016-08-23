البيان تنفرد بزيارة "مطبخ طيران الإمارات" أكبر مطبخ في العالم

بين الأطباق الشهية التي تحمل مذاقات 47 بلداً من مختلف بقاع العالم وروائحها الزكية التي لا تغادر متذوقيها، انفردت صحيفة البيان بزيارة أكبر مطبخ في العالم لتكون هذه الزيارة إضافة إلى رحلاتها السابقة الفرصة الأولى لاطلاع القراء على غرفة عمليات خلية من النحل لا تهدأ.

يعد مركز الإمارات لتموين الطائرات التابع لطيران الإمارات المطبخ الأكبر في العالم حيث ينتج 50 مليون وجبة سنويا يعمل عليها 4300 عاملا في اليوم.

وأكد الشيف برونو تروش من سويسرا أن كل الطعام يتم طهوه يوميا حيث يتم طهي 1500 كغ من لحم التونة الطازج يومياً على متن درجة رجال الأعمال .

وأوضح شريف العيط مساعد نائب الرئيس للإمدادات اللوجستية أنه يتم تزويد الطائرات يومياً بـ 150 ألف قطعة من 196 صنفا من السوق الحرة.

ووراء هذا الإنتاج الكبير فريق خلف الستار يتكون من 500 طاه تجمعوا من 47 بلدا حول العالم ليقدموا للركاب مختلف الأصناف والوجبات الأصيلة من داخل مطبخ مركز تموين الطائرات.

وقال الطاهي ساتو من اليابان: نحن لا ننتج هنا وجبات فقط للطائرات ولكن أيضاً للفعاليات والأحداث الضخمة التي تحصل في دبي مثل مهرجان الجاز وبطولة الركبي.

وحول كمية الطعام على الطائرة، يتبع المركز معايير دقيقة مكتوبة للتأكد أن كل الصواني الخاصة بالركاب عليها كمية الطعام المقدمة نفسها.

وبالنسبة لحلوى المافن التي تقدم على كل الدرجات في طيران الإمارات، تخرج 5.5 مليون قطعة تخرج من هذا المطبخ سنويا أي بمعدل 7500 قطعة يوميا.

ويتم تحضير 10 آلاف طبق فاكهة يتم يوميا في أكبر مطبخ في العالم كما توجد 1548 قائمة طعام مختلفة في القسم الخاص بالمأكولات الساخنة.

ويبلغ طول الحزام المتحرك الذي ينقل المعدات التي يتم غسلها في المطبخ لتحميل الطعام 1.1 كم ويحمل 10 آلاف قطعة في عملية دوران مستمرة.