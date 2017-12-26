ح5: بطحا آل علي.. كنوز طبيعية وسط الصحراء

على مرمى البصر، ثمة مراع يزهو بعضها باللون الأخضر المتداخل مع بقعة صفراء مترامية على تخوم صحراء أم القيوين، تمتلئ بخيرات ونباتات طبيعة نادرة تحفها أشجار الغاف.. إنها "بطحا آل علي"، وجهة #دروب_ الإمارات في حلقتها الجديدة.

فريق "البيانTV" التقى سالم بن ركاض العليلي، صاحب «بدو لاند» ليكشف أسرار النباتات؛ كالحماض والخبيز والبصيلات والفقع والحرشة والغمّير والدخنة، التي كان بعضها يستخدم في العلاجات الطبية قديماً، إلى الكنوز المخبأة في تلك الواحة الغافية في قلب الصحراء. شاهدوا هذا الفيديو الممتع.

تصوير: مصطفى عذاب – مونتاج: أحمد السقا