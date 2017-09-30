متاحف دبي عراقة تراث ترسم معالم المستقبل

نشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي، أمس، على صفحته عبر «تويتر» مجموعة من الصور لمتاحف دبي، تبرز التاريخ العريق لهذه المزارات التراثية والثقافية، وأرفق هذه الصور بتغريدات جاء فيها، «مجموعة من المتاحف في دبي.. قصص الماضي عن ثقافة عريقة وتراث غني ترسم معالم مستقبل مشرق»، وفي تغريدة أخرى «حي الفهيدي التاريخي .. شاهد على نمط الحياة التقليدية الذي كان سائداً في دبي منذ منتصف القرن التاسع عشر».

وتحفل دبي بمجموعة من المتاحف والوجهات والأحياء التراثية، من أشهرها حي الفهيدي، وكذلك حي البستكية، فضلاً عن القرية التراثية في منطقة الشندغة التراثية، التي تمتلئ بالمتاحف والدور الأثرية، التي تروي تاريخ دبي.