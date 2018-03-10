«إنجاز».. معاملات قانونية على أهبة السفر

أصبح بمقدور المسافرين عبر مطار أبوظبي الدولي، إتمام كافة إجراءات المقتضيات القانونية والخدمات المتعلقة بتسوية أوضاعهم القانونية، دون الحاجة للذهاب إلى أحد مقار المحاكم أو النيابات بأبوظبي، يأتي ذلك بعد أن خصصت دائرة القضاء بابوظبي، مكتباً بداخل صالة المطار تحت اسم «إنجاز»، تسهيلاً لعملية انتقاله من منافذ الدولة.

الإجراءات السلسة التي تنتهجها دائرة القضاء بأبوظبي لإنجاز معاملات المسافرين أسهمت في الحد من الخسائر المالية التي قد تترتب على المسافرين في حال منعهم من صعود الطائرة بعد دفع رسوم التذاكر، فيما ساعدت النظم الإلكترونية التي تم تطبيقها وربطها بقواعد البيانات في سرعة إنجاز معاملات المراجعين، حيث يبلغ متوسط زمن إنجاز المعاملة نحو 7 دقائق مما يمكن المسافرين من اللحاق بالطائرة في موعدها المقرر.

أهداف استراتيجية

وتأتي هذه الخطوة في إطار تحقيق دائرة القضاء لأهدافها الاستراتيجية في تسهيل الوصول إلى الخدمات العدلية والالتزام بالتميز في تقديم هذه الخدمات وصولا إلى أن تصبح الدولة من أفضل الدول في مؤشر كفاءة النظام القضائي في العالم.

وأكدت الدائرة أن تخصيص مكتب «إنجاز» في مطار أبوظبي جاء بهدف تقديم خدمات عدلية قضائية، ووفق توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بنشر الثقافة القانونية بطرق مبتكرة وتقديم الخدمات العدلية وفق أرقى المستويات، بما يحقق رفاهية المواطن والمقيم ويوفر الوقت والجهد والنفقات.

ويمكن استخدام خدمات مكتب «إنجاز» لتسوية أوضاع الممنوعين من السفر والصادر بحقهم أوامر قبض على ذمة مطالبات مالية لتمكينهم من متابعة سفرهم وذلك في إطار تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدائرة في تسهيل الوصول إلى الخدمات العدلية والالتزام بالتميز في تقديم هذه الخدمات.

إجراءات

وراعت الدائرة عند إنشائها للمكتب بأن يكون على مقربة من كونترات أذونات سفر المغادرين لأرض المطار، حيث يوجد في مكتب «إنجاز» كونترات لاستقبال العملاء على مدار الـ24 ساعة وسبعة أيام بالأسبوع وبالتوافق مع حركة الطيران المتواصلة على مدار الساعة، وتتضمن خدمات المكتب أيضاً خدمة تسليم صور الأحكام وصور المستندات لكل محاكم الإمارة.

ويمنح المكتب المتعاملين مجموعة من الخدمات المميزة منها خدمة الاستعلام عن كل الإجراءات من واقع الملف الإلكتروني بنظام إدارة القضايا «سي أم أس» من حيث حالة الدعاوى والقرارات الصادرة بها وتقديم المعلومة المتعلقة بالمنع من السفر والتأكد من إلغاء الأمر بقرار أو حكم لاحق بالإضافة إلى تسديد كل المبالغ المستند عليها أمر السفر أو القبض ورفع الإجراء حال السداد الكامل.

تثمين

وثمنت دائرة القضاء جهود كافة الإدارات التابعة لها في نقل خدماتها العدلية والقضائية إلى المتعاملين في مكان تواجدهم.

دواعٍ

من جانب أخر اشاد حقوقيون وقانونيون بخدمة «إنجاز» لانهاء معاملات المسافرين عبر مطار أبوظبي الدولي، وقالوا ان بعض الظروف الطارئة التي قد يمر بها احد المسافرين هي العامل الرئيسي التي دعا بدائرة القضاء أبوظبي إلى تبني هذا المشروع.

فالمغادر إلى خارج الدولة على سبيل المثال، قد تشكل مخالفة قانونية بسيطة تحدياً ليس فقط للمغادر لأراضي الدولة، بل لأفراد أسرته وذويه، نظراً لصعوبة تركهم للشخص الممنوع من السفر والمغادرة من دونه.

وأجمل المحامي علي الخاجة إيجابيات خدمة «إنجاز» في إيصال العدالة القانونية، وتوفير خدمات قضائية جديدة أكثر فاعلية تسمح للمسافرين بإنهاء التزاماتهم القانونية بسرعة ويسر، وتسريع عملية التقاضي، وتجاوز البعد الجغرافي لأصحاب المصلحة عن مقار المحاكم.

وقال: إن بعض المعوقات التي كانت تحول دون مغادرة أو سفر بعض الأشخاص ومما يترتب عليها من خسائر مالية كضياع قيمة رسوم تذاكر الطيران، نظرا لعدم تمكن المسافر من السفر وغيرها من الأسباب، دفعت بالمشرع الإماراتي للتفكير بإيجاد أفضل الطرق للتخلص من هذه المعضلة.

فوجد في التكنولوجيا خير بديل، حيث قام بإنشاء مكتب بداخل المطار وربطه إلكترونيا بقاعدة بيانات دائرة القضاء، ما منح المسافرين خدمة سريعة وناجزة.

توفير

وأضافت المحامية هدية حماد: يعمل مكتب «إنجاز» الذي اتخذ من مطار أبوظبي الدولي مقرا له، على مدار الساعة لحل كافة المشكلات والمعوقات التي تحول دون سفر المواطنين أو المقيمين إلى خارج الدولة، الذي منح إجراءات السفر، بعداً جديداً، كونه يوفر الوقت والجهد الذي كان يستغرقه المسافر في حال ارتكابه للمخالفة التي تؤدي إلى تعطيل سفره.

وقال المحامي محمد محمود: إن خدمة «إنجاز» تعد أهم المستحدثات العدلية التي ستتيح بعدا جديدا من أبعاد تواصل المتعاملين مع الهيئات القضائية، حيث إنها تستخدم في تسوية أوضاع الممنوعين من السفر والصادر بحقهم أوامر قبض على ذمة مطالبات مالية، فضلا عن تسهيل وتسريع إجراءات سفرهم.

وأفاد: أن توفير خدمة «إنجاز» للمسافرين عبر مطار أبوظبي الدولي، يعود لقدرتها على حل قضايا الشيكات والقروض وغيرها من القضايا المالية البسيطة، كما لو كان المتعامل متواجداً في مقر دائرة القضاء.

خطة

أوضحت دائرة القضاء، أنها اعتمدت خطة تعريفية تستهدف نشر الثقافة القانونية بين مختلف فئات المجتمع عبر عرض فيلم تعريفي يوضح الميزات التي تقدمها الخدمة، فضلا عن توجيه كافة العاملين في أقسام وكاونترات أذون السفر في المطار بضرورة توجيه الممنوعين عن السفر إلى مكتب «إنجاز» حتى يتمكنوا من إنهاء إجراءاتهم والسفر.

وكانت الدائرة قد شكلت في وقت سابق لجنة خاصة لمتابعة المشروع ضمت متخصصين من عدد من الإدارات المعنية، حيث تولوا تحديد آلية عمل المكتب والخدمات المقترحة والفئات المستهدفة، كما تضمنت مهام اللجنة التنسيق مع إدارات الدائرة المختصة لتنفيذ متطلبات واحتياجات آلية عمل المركز بالإضافة إلى التنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين المعنيين بالخدمات المقدمة من خلال المكتب.