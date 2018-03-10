كتاب حول وظائف المستقبل.. أحدث إصدارات شرطة دبي

أصدر مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار، في القيادة العامة لشرطة دبي، حديثاً، كتاباً علمياً بعنوان: «تحليل استشرافي لأهم وظائف المستقبل 2030 وتأثيرها على مستقبل وظائف أجهزة إنفاذ القانون»، تم إعداده بإشراف العميد الدكتور عبد الله عبد الرحمن يوسف بن سلطان، مدير المركز، ومتابعة الدكتور محمد سعد الدين محمد، باحث في المركز.

ويلقي الكتاب الضّوء على الوظائف المقترح استحداثها في المستقبل والوظائف التي يتوقع أن تختفي من سوق العمل بحلول عام 2030 وتأثير ذلك على مستقبل الوظائف في أجهزة إنفاذ القانون، بالإضافة إلى التطور التكنولوجي الذي يعطي سمات وقدرات فائقة للإنسان ويعطينا قدرات تتجاوز أحلامنا ويسهل لنا الكثير من أعمالنا الحالية، ويساعدنا على التفكير بصورة أسرع.