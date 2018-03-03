«سقيا الإمارات» تحتفي باليوم العربي للمياه 2018

تحتفل مؤسسة «سقيا الإمارات» اليوم، باليوم العربي للمياه 2018 الذي يصادف 3 مارس من كل عام ويقام هذا العام تحت شعار «الماء.. الغذاء.. الطاقة.. استدامة الحياة».

وأكد سعيد محمد الطاير رئيس مجلس أمناء مؤسسة «سقيا الإمارات» في كلمة له بهذه المناسبة، أن الماء هو عصب الحياة وأحد الاحتياجات الأساسية للبشرية ودافع لتحقيق التنمية المستدامة.

وقال: «إن هذه المناسبة هي دعوة عامة للمجتمعات والحكومات والهيئات المعنية في المنطقة العربية للعمل من أجل ضمان استدامة الموارد المائية في الوطن العربي وتضافر الجهود لإدارة تلك المواد إدارة فعالة وتعظيم الفوائد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمياه في الدول العربية وتعزيز الوعي حول أهم قضايا المياه والتحديات التي تواجهها المنطقة».

ولفت إلى أن دولة الإمارات رسخت مكانتها عالمياً في رفد الجهود الدولية الرامية إلى مواجهة التحديات الإنسانية وتضطلع مؤسسة «سقيا الإمارات» تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» بدور هام في تعزيز جهود دولة الإمارات العالمية في مواجهة تحديات شح المياه من خلال توفير المياه الصالحة للشرب للمجتمعات التي تعاني من ندرة وتلوث المياه.

ونوه إلى أن رؤية مؤسسة «سقيا الإمارات» تنسجم مع تطلعات وطموحات أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 التي تحدد أولويات وطموحات تنموية عالمية وبالأخص الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة «ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع».

حيث نحرص في «سقيا الإمارات» على تنفيذ هذا الهدف من خلال العمل المشترك والتعاون المستمر مع الهيئات والمنظمات المعنية محلياً وعالمياً، وقد استفاد من مشروعات ومبادرات «سقيا الإمارات» أكثر من 8 ملايين شخص في 25 دولة حول العالم على مدار 3 سنوات.

وذكر الطاير أن أهداف «سقيا الإمارات» لا تقتصر على توفير المياه الصالحة للشرب للمحتاجين فحسب، بل تسعى أيضاً من خلال جهود البحوث والتطوير لإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لمشكلة ندرة المياه وتحليتها.