زايد يطّلع على تصاميم مشاريع عمرانية وخدمية في أبوظبي

اطلع صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس الدولة، على المخططات والتصاميم الخاصة بالمشاريع العمرانية في أبوظبي.

وتشمل المخططات التي قام سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بعرضها على صاحب السمو رئيس الدولة، بحضور محمد بن بطي، ممثل الحاكم في المنطقة الغربية رئيس دائرتي البلدية وتخطيط المدن والأشغال، مشروعات تطوير حركة السير والمرور داخل مدينة أبوظبي وخارجها.

يضم المشروع طريقاً وجسراً يربطان العاصمة بجزيرة السعديات، وجسرين آخرين من ميناء زايد إلى منطقة أم النار، وآخر يؤدي إلى جزيرة الحديريات.

واطلع صاحب السمو على تقييم مشروع السوق المركزي الذي يضم 700 دكان ويكلف 200 مليون درهم.

23/05/1981

زايد يتفقد مشاريع التنمية بالمنطقة الغربية

وصل صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس الدولة، إلى مدينة المرفأ في بداية جولة له في المنطقة الغربية، يتفقد خلالها مشاريع التنمية الزراعية وتطوير المنطقة عمرانياً وحضارياً.

19/07/1984

أهلاً بعبد الرحمن وشقيقه علي

التلميذ المجتهد عبد الرحمن حسين الملا أرسل صورته وصورة شقيقه الصغير علي للانضمام لأصدقاء نادي أطفال «البيان».

عبد الله (8 سنوات) ناجح بتفوق ومنقول إلى الصف الثالث، ويهوى قراءة قصص الأطفال ومجلاتهم، أما الصغير علي (5 سنوات) فنجح في الروضة، ويستعد الآن لدخول المدرسة الابتدائية.

أهلا بكما صديقين عزيزين.

05/05/1986

طيار المستقبل

الصغير العزيز محمد سالم جرمن، ارسل والداه صورته للانضمام لأصدقاء نادي أطفال «البيان».

محمد من الجزيرة الحمراء برأس الخيمة، عمره ست سنوات، ويهوى اللعب ومشاهدة برامج الأطفال، ويتمنى أن يصبح طياراً في المستقبل.

أهلاً بك صديقاً عزيزاً.

02/05/1986

ندوة عن التسويق في مصرف الإمارات الصناعي

عقدت في مقر المصرف الصناعي في دبي ندوة عن البحوث التسويقية، شارك فيها 13 مندوباً من عدة جهات معنية بالصناعة في الدولة.

وهي دائرة المالية والصناعة، ووزارة الاقتصاد والتجارة، ووزارة التخطيط، وصندوق أبوظبي للإنماء الاقتصادي العربي، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك الاتحاد للشرق الأوسط، واتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة، وغرفة التجارة والصناعة في دبي، والشارقة، وعجمان، وأم القيوين، والفجيرة.

17/12/1986

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05/02/1986

كاريكاتير زمان

من أعمال الفنان الراحل عز الدين عثمان

23/11/1981