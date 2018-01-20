زايد يتفقد مشاريع التنمية الزراعية في صير بني ياس

قام صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة، في نطاق جولته على المنطقة الغربية والجزر البحرية بتفقد مشاريع التنمية الزراعية المنتشرة على امتداد جزيرة صير بني ياس، ومتابعة سير العمل في مشروع توسيع الرقعة الزراعية وغابات التشجير على أرض الجزيرة؛ وذلك في إطار اهتمام سموه بتعمير وتطوير المناطق النائية. كما اطلع صاحب السمو رئيس الدولة، خلال جولته على إنتاج النخيل من التمور ومزارع الخضروات والحمضيات التي تتميز بها جزيرة صير بني ياس. ورافق صاحب السمو رئيس الدولة في جولته عدد من أنجال سموه.

1988/08/12

زايد يلتقي راشد

استقبل صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة، بقصر البحر أخاه صاحب السمو الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

1981/04/12

فاطمة وحمدة.. مبروك

ضمن احتفالات أسبوع النظافة أقامت مدرسة حفصة الابتدائية للبنات حفلاً تحت شعار «التلميذة النظيفة»، وزعت فيه بدرية عبدالله الشايجي ناظرة المدرسة، شهادات تقدير للتلميذات المتميزات، وقد حصلت الشقيقتان فاطمة وحمدة علي إسماعيل أهلي على شهادتي تقدير. مبروك للشقيقتين العزيزتين.

1986/08/31

صديق من رأس الخيمة

الصديق سالم نجل الملازم أول حميد سالم البدر مدير فرع الحوادث في مرور رأس الخيمة، أرسل صورته للانضمام إلى أصدقاء نادي أطفال «البيان».

سالم يتمنى أن يصبح في المستقبل ضابطاً يحافظ على الأمن والسلامة في الوطن. أهلاً بك صديقاً عزيزاً.

1986/04/09

طالبات مدرسة حتا في زيارة «البيان»

قامت مدرسة حتا الثانوية للبنات في دبي، بزيارة مؤسسة البيان للصحافة والطباعة والنشر. اطلعت الطالبات على سير العمل في الجريدة من صياغة الخبر

إلى صدور الصحيفة.

1987/12/09

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1980/06/17

كاريكاتير زمان

من أعمال الفنان الراحل جلال الرفاعي

1981/05/30