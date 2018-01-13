زايد يفتتح الدورة الجديدة للمجلس الوطني الاتحادي

افتتح صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس الدولة، الدور العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع للمجلس الوطني الاتحادي، بحضور صاحب السمو الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد.

تناول خطاب رئيس الدولة المبادئ التي تحكم السياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتحركها الخارجي إقليمياً وعربياً ودولياً.

1980/11/22

زايد وولي عهد البحرين في العين

قام صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس الدولة، يرافقه الشيخ حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، ولي العهد القائد العام لقوة دفاع البحرين، بجولة في مدينة العين، شملت منطقة العين الفايضة وجبل حفيت.

1988/12/30

أهلاً راشد

الطفل راشد سعيد عبد العزيز أرسل صورته للانضمام إلى أصدقاء نادي أطفال «البيان».

راشد يهوى مشاهدة الرسوم المتحركة، كما يهوى لعب كرة القدم، ويتمنى في المستقبل أن يصبح طبيباً ماهراً.

أهلاً بك صديقاً عزيزاً بين الصغار الحلوين في نادي أطفال «البيان».

1986/04/09

مهندس المستقبل

الطفل عمر أحمد عبد القادر صحراوي، أرسل والداه صورته للانضمام للصغار الحلوين في نادي أطفال «البيان».

عمر عمره الآن ثلاث سنوات، بابا وماما يرجوان الله له أن يكون مهندساً في المستقبل.

أهلاً بك صديقاً عزيزاً.

1986/01/06

مدرسة ديرة في خدمة البيئة

لم تدخل بعض طالبات مدرسة ديرة الابتدائية في دبي إلى صفوفهن لبدء يومهن الدراسي، لأنهن كن مجندات في ذلك اليوم لخدمة مشروع البيئة، انطلقن مع الاختصاصيتين الاجتماعيتين وجدان عبد الله وزهرة محمد صقر، يحملن في أيديهن منشورات التوعية وسلالاً مملوءة بالمنظفات، وعلى شفاههن ابتسامة حب، وكلمات تنطلق للأمهات، يحدثنهن عن أهمية النظافة في الحياة العامة وفي الصحة بشكل عام.

المنطقة المقصودة بالحملة كانت منطقة حمدان في الحمرية بدبي.

1987/12/17

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1986/01/04

كاريكاتير زمان

من أعمال الفنان الراحل عز الدين عثمان

1981/11/22