زايد يشهد اليوم الختامي لرماية أسلحة الدفاع الجوي

شهد صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة، الرمايات الختامية لسلاح الدفاع الجوي. وشهد الرماية التي جرت بالذخيرة الحية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وزير الدفاع والشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ولي العهد قائد قوة دفاع البحرين، والشيخ سرور بن محمد آل نهيان رئيس ديوان صاحب السمو رئيس الدولة.
31/12/1986
زايد يستقبل سلمان بن عبد العزيز
استقبل صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة، في استراحة الخزنة الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة الرياض، الذي قام بزيارة للإمارات استغرقت عدة أيام.
12/10/1984
أهلاً بالأشقاء الثلاثة
الصديقة هناء محمد علي خوري 9 سنوات تلميذة بمدرسة جمال عبد الناصر. اقترحت على شقيقتها عفراء 8 سنوات التلميذة في المدرسة نفسها، وشقيقها سهيل 6 سنوات التلميذ في مدرسة راشد الصالح، الانتماء إلى نادي أطفال «البيان» سوية فبعثوا بصورهم كهوية انتساب.
ونحن إذ نرحب بالأشقاء الثلاثة كأصدقاء جدد نتمنى لهم أطيب التمنيات في المدرسة وخارجها.
29/01/1982
انتخاب المجلس التنفيذي للقيادات الطلابية
يوم جميل مشرق بالأمل والحلم والمسؤولية عاشته مجموعة من الطالبات في نادي المنتزه للفتيات بالشارقة، خلال المعسكر الذي أقيم لمدة يوم واحد، وشاركت فيه ما يقارب من 90 طالبة بهدف انتخاب المجلس التنفيذي للقيادات الطلابية لمنطقة الشارقة، وعجمان، وأم القيوين.
18/12/1987
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07/01/1986
كاريكاتير زمان
من أعمال الفنان الراحل جلال الرفاعي
01/06/1981