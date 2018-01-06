ذاكرة البيان

زايد يشهد اليوم الختامي لرماية أسلحة الدفاع الجوي

المصدر:
  • إعداد: عادل سالم
التاريخ:
طباعة Email

شهد صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة، الرمايات الختامية لسلاح الدفاع الجوي. وشهد الرماية التي جرت بالذخيرة الحية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وزير الدفاع والشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ولي العهد قائد قوة دفاع البحرين، والشيخ سرور بن محمد آل نهيان رئيس ديوان صاحب السمو رئيس الدولة.

31/12/1986

 

زايد يستقبل سلمان بن عبد العزيز

 

استقبل صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة، في استراحة الخزنة الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة الرياض، الذي قام بزيارة للإمارات استغرقت عدة أيام.

12/10/1984

 

أهلاً بالأشقاء الثلاثة

الصديقة هناء محمد علي خوري 9 سنوات تلميذة بمدرسة جمال عبد الناصر. اقترحت على شقيقتها عفراء 8 سنوات التلميذة في المدرسة نفسها، وشقيقها سهيل 6 سنوات التلميذ في مدرسة راشد الصالح، الانتماء إلى نادي أطفال «البيان» سوية فبعثوا بصورهم كهوية انتساب.

 

 

 

ونحن إذ نرحب بالأشقاء الثلاثة كأصدقاء جدد نتمنى لهم أطيب التمنيات في المدرسة وخارجها.

29/01/1982

 

انتخاب المجلس التنفيذي للقيادات الطلابية

 

يوم جميل مشرق بالأمل والحلم والمسؤولية عاشته مجموعة من الطالبات في نادي المنتزه للفتيات بالشارقة، خلال المعسكر الذي أقيم لمدة يوم واحد، وشاركت فيه ما يقارب من 90 طالبة بهدف انتخاب المجلس التنفيذي للقيادات الطلابية لمنطقة الشارقة، وعجمان، وأم القيوين.

18/12/1987

 

إعلان

 

07/01/1986

 

كاريكاتير زمان

من أعمال الفنان الراحل جلال الرفاعي

 

01/06/1981

طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon