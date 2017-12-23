«حمدان التعليمية» ورشة عمل مفتوحة لاكتشاف الموهوبين

توافقاً مع رؤية الإمارات 2021 وتوجهات الدولة نحو الابتكار أطلقت جائزة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز المخيم الشتوي للطلبة الموهوبين الذي ينظم من 18 حتى 29 ديسمبر الجاري ويتضمن مجموعة من البرامج العلمية الهادفة المستندة على منهجية STREAM، بهدف تنمية وتعزيز اهتمامات الطلبة الموهوبين منتسبي مركز حمدان بن راشد آل مكتوم للموهبة والإبداع بالإضافة إلى إبراز مواهبهم واستثمارها لخدمة الوطن.

وأوضحت الدكتورة مريم الغاوي مديرة إدارة الموهوبين بالجائزة أن المخيم يهدف إلى توفير بيئة تربوية تتيح للموهوبين إبراز قدراتهم وتنمية إمكاناتهم ومواهبهم، وتوفير بدائل وخبرات تعلمية تستجيب لحاجات الطلبة الموهوبين، وتعزيز مهارات العمل الجماعي وروح الفريق من خلال الأنشطة وورش العمل، بالإضافة إلى إبراز مواهب الطلبة واستثمار قدراتهم لتحفيزهم على الإبداع، ويستهدف 70 من الطلبة الموهوبين الذين تم اكتشافهم وفق معايير الجائزة من الصف الرابع إلى الصف الثاني عشر.

ويعقد البرنامج في مركز حمدان بن راشد آل مكتوم للموهبة والإبداع بمقر الجائزة بدبي يومياً من الأحد إلى الخميس من 9 صباحاً حتى 2 ظهراً.

برامج

وتنظم الجائزة حزمة برامج تدريبية للطلبة منها «رحلة إلى مدار المريخ» وتم إعداد البرنامج بالتعاون مع وكالة الفضاء الأميركية ناسا، وهو برنامج تعليمي تدريبي يتيح للطالب الموهوب محاكاة تخطيط رحلة استكشافية للمريخ، وخوض مغامرة تصميم وإطلاق الصواريخ ويتبعه تسجيل للبيانات وتحليلها للاستفادة منها في عمليات التطوير.

ويستضيف البرنامج رائد الفضاء الأميركي المشهور «دون» الذي قام بأربع رحلات إلى الفضاء وحاصل على شهادتي الماجستير والدكتوراه في علوم المواد، ويعتبر وجود رائد الفضاء مصدر إلهام للطلاب، ويقدم «دون» خبراته وتجاربه في المهام التي خاضها.

ويتيح البرنامج للطلاب الفرصة للاستفسار عن جميع الأسئلة التي قد تخطر على بالهم. ويصبح لدى الطلاب تصور واضح للنظرية اللوجستية والتقنية المتعلقة بالرحلة.

والبرنامج الثاني هو هاتفي الذكي من تصميمي، ويتدرب الطلبة الموهوبون في هذا البرنامج على تصميم هاتف ذكي باستخدام قطع إلكترونية منها شاشة تعتمد على اللمس وراسبري باي وموديول GSM ومن ثم برمجة هذا الهاتف بلغة بايثون (باستخدام Pi-top) .

وتصميم الغلاف الخارجي للهاتف وطباعته بالطابعة ثلاثية الأبعاد وسيقوم الطلاب بتجريبه وإجراء مكالمات هاتفية بواسطة شريحة اتصالات، ويهدف البرنامج إلى تمكين الطلاب من التعامل مع Raspberry PI وهو جهاز كمبيوتر بحجم صغير يستطيع الطالب توصيله بشاشة ولوحة مفاتيح، لتثبيت النظام الخاص به وبرمجته.

مهارات

بدورها استعرضت هدى الحمادي مسؤولة المخيم الشتوي عدداً من البرامج التدريبية التي خضع لها الطلبة برنامج «الحسابات الذهنية»، إذ يركز برنامج الحسابات الذهنية على تدريب الطلبة الموهوبين على تقنيات الحساب الذهني لحل جميع العمليات الرياضية.

ويهدف هذا البرنامج إلى رفع مستوى التركيز وتقوية الذاكرة من خلال تحويل الرقم إلى صورة في دماغ الطالب الموهوب، ويعتمد البرنامج على تدريب الجمع بين المفهوم الصيني القديم والأبحاث العلمية الحديثة لإجراء عمليات حسابية سريعة ودقيقة باستخدام أداة تسمى العداد أباكوس.

وقالت إنه سيتم تأهيل مجموعة من الطلاب للمشاركة في المسابقة المحلية خلال عام 2018، موضحة أن الجائزة تسعى من تنظيم هذا البرنامج إلى خلق بيئة تعليمية للطلبة المشاركين خلال فترة الإجازة المدرسية، لصقل المهارات وتنمية القدرات الإبداعية والعلمية لدى الطلبة الموهوبين.

وكما يسعى إلى تحقيق عده أهداف أهمها تنمية مهارات الإبداع والتصور والخيال، وفهم الطلبة لعمل الطابعة ثلاثية الأبعاد والتصميم ثلاثي الأبعاد، وإكسابهم مهارات الإبداع والتصميم من خلال المهارات العملية المطبقة، وتعزيز مهارات تحليل البيانات.

فضلاً عن إكساب الطلبة مهارات الطاقة النظيفة ومجموعة من مفاهيم العلوم والرياضيات، وتعزيز روح العمل الجماعي وأهمية التفاعل الإيجابي بين الطلبة المشاركين، وتعزيز الهوية الوطنية وروح القيادة بين الطلبة، وإكساب الطلبة مهارات التفكير والتخطيط وإدارة المشاريع، وتنمية قيم العمل التطوعي وتطبيق العمل التطوعي في المجتمع، وتطوير مهارات التواصل والتقديم والإلقاء .

القرية الإلكترونية

وذكرت أن البرنامج الرابع الذي سيخضع إليه الطلبة هو «القرية الإلكترونية» ويركز برنامج القرية الإلكترونية على تنمية مهارات الهندسة الكهربائية والإلكترونية. حيث يقوم الطلبة الموهوبون بتصميم وبناء قرية صغيرة باستخدام مخيلتهم وإبداعاتهم بحيث تعتمد في جميع أجزائها الحيوية على الأنظمة الإلكترونية المتطورة .

والبرنامج الخامس هو «المبرمج المحترف» وهو يعتبر البرنامج الأول ضمن سلسلة برامج تعليمية متكاملة لإعداد جيل جديد من المبرمجين المحترفين.