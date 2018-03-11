حمدان بن راشد يبحث تعزيز العلاقات مع تركمانستان

استقبل سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية في قصر سموه في زعبيل مساء أمس بابا ييف مقصد نائب رئيس مجلس الوزراء في جمهورية تركمانستان والوفد المرافق.

وتبادل سموه والضيف الحديث حول علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها على مختلف الصعد بما يحقق المصالح المشتركة للجانبيين.

كما تطرق الحديث إلى إمكانية إقامة شراكة استثمارية بين حكومة دبي وحكومة تركمانستان خاصة في قطاع النفط والغاز ومجالات أخرى يمكن أن تكون ذات جدوى اقتصادية تعود بالخير والنفع على الطرفين.

إلى ذلك، أشاد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بمستوى التعاون بين شركة «دراجون أويل» التي يرأسها سموه وحكومة تركمانستان، مؤكداً وجود رغبة مشتركة لتطوير هذا التعاون والوصول به إلى مستويات متقدمة تفضي إلى بناء شراكة استراتيجية في مجال إنتاج النفط والغاز في الأراضي التركمانية.

حضر اللقاء سعيد محمد الطاير نائب رئيس مجلس إدارة «دراجون أويل» وعدد من المديرين والمسؤولين في الشركة.

كما حضره السفير حسن عبدالله العضب سفير الدولة لدى تركمانستان وساردار ماميت جاراجايف سفير تركمانستان لدى الدولة.