إنشاء أول حديقة ذكية في البرشاء جنوب

انتهت إدارة المشاريع العامة ببلدية دبي من إنشاء حديقة البرشاء (جنوب) بتكلفة 15 مليون درهم، ويأتي المشروع ضمن جهود بلدية دبي وإستراتيجيتها في تزويد المناطق السكنية في المدينة بالحدائق لمواكبة الامتداد الحضري الذي تشهده الإمارة.

وصرح المهندس مروان المحمد، مدير إدارة المشاريع العامة في البلدية بأن المساحة الإجمالية للحديقة تبلغ حوالي 7 هكتارات وتم تصميمها مراعاة لكافة معايير الاستدامة والجودة التي تعتبر أساساً لمنهج تصميم الحدائق إضافةً إلى مراعاة فئة أصحاب الهمم من حيث اختيار الألعاب الملائمة وسهولة الحركة و كذلك الأخذ بعين الاعتبار عامل الأمان.

أقسام

وأشار المحمد إلى احتواء الحديقة على مدخل رئيسي يضم مبنى للخدمات مع دورات مياه للجنسين ولأصحاب الهمم، ويتم التنقل والربط بين مناطق الحديقة بممرات للمشاة مختلفة المناسيب تحتوي على أماكن جلوس مظللة بها مقاعد خشبية و لوحات إرشادية كما سيتمكن رواد ومحبو رياضة الجري من ممارسة هوايتهم على مضمار محيط الحديقة من الخارج بطول 800 متر وعرض مترين ونصف ومزود بمعدات اللياقة البدنية فضلاً عن إنشاء مضمار للدراجات داخل سور الحديقة مخصص للأطفال.

بالإضافة إلى منطقتين مزودتين بألعاب الأطفال لأعمار مختلفة تبدأ من عمر سنتين إلى عمر 12 سنة مزودة بالمظلات الواقية من الشمس وأرضيات مطاطية لحماية الأطفال بحالة السقوط مع الأخذ بعين الاعتبار ألعاب مخصصة لأصحاب الهمم، ولحماية الأطفال داخل الحديقة تم إنشاء سور يحيط بها ويفصل منطقة الملاعب الرياضية المخصصة للكبار عن القسم المخصص للعائلات.

مواقف

وأضافت المهندسة فاطمة المهيري، رئيسة قسم مشاريع البستنة والتجميل أنه تم إنشاء مواقف مظللة للسيارات لخدمة الجمهور عددها 150 موقفاً وتم استغلال مظلات مواقف السيارات لتركيب اللوحات الشمسية والتي تزيد قدرتها الإنتاجية عن 260 ميغاواط /‏ ساعة سنوياً.

وأكدت المهيري، أنه تم ولأول مرة في إمارة دبي تزويد نظام الطاقة الشمسية المتصل بشبكة هيئة كهرباء ومياه دبي بنظام تنظيف ذاتي للوحات الشمسية مما يزيد كفاءة توليد الطاقة، وتستخدم الطاقة المولدة في تشغيل أنظمة الإنارة الموجودة في الحديقة ونظام الري والأحمال الكهربائية الموجودة في المباني الخدمية بالحديقة، هذا وقد قامت بلدية دبي ولأول مرة بتجربة لوحة تحكم ذكية لأنظمة الإضاءة الخارجية للحديقة ( تحت الأرض ) مما يضيف مظهراً خلاباً للحديقة ويؤدي إلى رفع كفاءة تشغيل أنظمة الإضاءة ويساهم في الحفاظ على سلامة زوار الحديقة.