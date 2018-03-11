علاج مناعي جديد يحاصر الخلايا السرطانية ويقضي عليها

قال الدكتور ستيفان جروب رئيس شعبة علاج الخلايا بقسم علم الأورام في مستشفى طب الأطفال في فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأميركية إن تواجده في مؤتمر الصحة العربي الذي اختتم أعماله مؤخراً جاء لاستعراض علاج جديد تم اعتماده في أغسطس 2017 من قبل هيئة الأغذية والدواء الأميركية يتم إدخاله لجسم الأطفال المرضى بسرطان الدم من خلال «تي سيلز» ليتمحور حول الخلايا السرطانية ويدمرها.

وذكر جروب أن العمل على تطويره استمر لـ 6 سنوات في مستشفى طب الأطفال والذي يعرف الآن بالعلاج المناعي أوالمعروف بالعلاج المستقبلي المضاد.

وأضاف: «نجحنا عبر السنوات الماضية في تطوير العلاج من خلال جمع الخلايا من الجهاز المناعي وحقنها وإعادتها مرة أخرى إلى جسم المريض، وفي خلال ثلاثة إلى أربعة أسابيع تبدأ في التفاعل مع الجسم لعلاج أمراض سرطان الدم عند الأطفال وهذا العلاج هو الأول من نوعه وهذا ما عملنا عليه منذ ست سنوات ونجحنا في علاج نحو 200 طفل وهذا العلاج الآن يستخدم في علاج اللوكيميا (سرطان الدم) وسرطان الغدد الليمفاوية.

وأضاف: خلال الشهور المقبلة نأمل في أن يصل هذا العلاج إلى دول الاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط. وأشار إلى أنه تم خلال العام الماضي علاج المرضى على أساس العمل البحثي إلى أن تم اعتماد العلاج من هيئة الأغذية والدواء الأميركية وتم إنتاج الدواء بالفعل تحت اسم Kymriah tisagenlecleucel من قبل شركة نوفارتس، وذلك للعلاج داخل الولايات المتحدة وبعد ذلك يمكن انتقال العلاج إلى الشرق الأوسط.

وأوضح أن المرضى حين يتلقون هذا النوع من العلاجات يشعرون بالإعياء لفترة تتراوح بين 7 إلى 10 أيام وذلك في الحالات التي يمكن السيطرة عليها ولكن في الحالات المستعصية يصل معدل السيطرة على المرض 90٪، وأرجع الشعور بالإعياء إلى الخلايا «تي سيلز» والتي تستغرق وقتاً لمحاصرة الخلايا السرطانية في جسم المريض وتبدأ في محاربتها.

وقال الدكتور جروب: «إن هذه الآثار على المدى القريب هي ردة فعل للعلاج وتتمثل في أعراض تعرف بمتلازمة الإفراج للخلايا والتي ينتج عنها ارتفاع في ضغط الدم والحمى وصعوبات في التنفس ولكن هذه الأعراض سرعان ما تزول وتتحسن حالة المريض؛ وعلى المدى البعيد تبدأ خلايا الجسم في التعافي ولا توجد في أغلب الحالات التي تم علاجها آثار سلبية على المدى البعيد».