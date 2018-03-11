نهيان بن مبارك والشيوخ يحضرون أفراح بن حجر الشحي

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والشيخ فيصل بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار» والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي حفل الزفاف الذي أقامته عائلة المرحوم خميس علي محمد بن حجر الشحي بمناسبة زفاف نجلها علي إلى كريمة سليمان علي محمد بن حجر الشحي.

كما حضر الاحتفال - الذي أقيم في صالة الاحتفالات الكبرى في فندق رأس الخيمة.. الشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان ومعالي حميد محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة بدبي وعدد من كبار المسؤولين وأعيان ووجهاء القبائل والبلاد ورجال الأعمال وجمع من المدعوين والأهل والأصدقاء.

وهنأ معالي الشيخ نهيان بن مبارك والشيوخ والحضور العريس ووالد العروس وأقارب العروسين، سائلين الله عز وجل أن يكلل حياة العروسين بالرفاه وأن يرزقهما الذرية الصالحة. وقدمت الفرقة الحربية مجموعة من الأهازيج الشعبية التراثية الإماراتية ابتهاجاً بهذه المناسبة السعيدة.