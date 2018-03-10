"عالمْ الخيلْ" قصيدة لــ محمد بن راشد

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على حساب سموه الرسمي في موقع إنستغرام، قصيدة بعنوان "عالمْ الخيلْ" تقول:

مِـــنْ عَــلَّـمْ الخيلْ أنْ بإسـمي تـنـاديـني

وأنِّــــي إذا جــيــتْ مِ الــبِـعـدْ إتِّـلَـقَّـاني

تــفـرَحْ بـقـربـي وتـمـازحـني وتـحَـيِّيني

وَإنْ غــبـتْ عـنـهـا عــلـىَ نــارْ إتِّـرَيَّـاني

تَــــدْركْ وجـــودي وتَـعْـرفـني وتَـغـلـيني

وتـبِـشْ لــي وبَــسْ قـاصـرْها إتِّـحـفَّاني

وتـحـسْ بــي وبـشعورْ تـشَمَّمْ إيـديني

يـاكنَّها فـي الـمشاعرْ نـفسْ الأنساني

إنْ جـيـتـها بــعـدْ غـيـبِـهْ لـــي تـحَـيِّيني

ويــضـجْ الإسـطـبـلْ بـالـتَّرحيبْ حـيَّـاني

يـاكـنَّـها تــقـولْ لــي يــا مـنـوَةْ الـعـيني

طـوَّلـتْ غـيـبتكْ والـلِّـي يـحـبْ ولـهاني

ولـلـخـيلْ أنــسـابْ وأوطـــانْ وبـلاديـني

وفـي الـخيلْ أسـرارْ محفوظهْ بكتماني

إمـضـمَّرْ الـظـبي فـيـها وصـفَهْ إمـحيني

وعـدوَةْ الـذيبْ في غفلَهْ علىَ الضاني

مـشـدودَةْ الـجـلدْ مـحـسوبَهْ بـتمكيني

صـلـيبةْ الـقينْ لـي فـي الـشَّدْ مـالاني

سـلسةْ عـنانٍ وحِـيَّةْ سيرْ في حيني

عقبْ التَّعَبْ ترجعْ أنشَطْ م الذي كاني

تـنصبْ فـي الـسِّيرْ صَـبْ الـما بتعييني

شـلاَّلْ مِـنْ راسْ ضـلعْ إيـصبْ عجلاني

يـاكِّـنـكْ تــشـوفْ هـــدَّاتْ الـشِّـواهيني

هـدَّنْ عـلىَ الـصِّيدْ لـكنْ دونْ جـنحاني

فـيها مِـنْ الـزِّينْ زيـنْ أزيَـنْ مِـنْ الـزِّيني

جـمـالـهـا فـــي عـيـونـي مـالـهـا ثــانـي