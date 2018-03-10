انطلاق النسخة الثانية من رحلة السعادة 15 مارس

برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي تقام في دبي خلال الفترة من 15 إلى 20 مارس الجاري فعاليات النسخة الثانية من رحلة السعادة التي ينظمها البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية بالتزامن مع اليوم العالمي للسعادة الذي يصادف 20 مارس من كل عام.

وتهدف رحلة السعادة - التي تستمر خمسة أيام - إلى دعم توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة في تحقيق جودة حياة أفضل للمجتمع عبر تكريس السعادة كأسلوب حياة والإيجابية كطريقة تفكير ورفع مستوى الوعي من خلال استقطاب ومشاركة مجتمعية واسعة بتجارب تفاعلية وتثقيفية مرحة ومتميزة.

وتستلهم رحلة السعادة مضمونها لهذه الدورة من تراث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" وتركز على الصفات الإنسانية التي رسخها "رحمه الله" ومنهج السعادة الذي تبناه منذ تأسيس دولة الإمارات.

وتركز رحلة السعادة في الفترة الممتدة من 16 – 20 مارس في حي دبي للتصميم على مواضيع متنوعة تشمل : الصحة الذهنية والصحة الجسدية والصحة العاطفية والغذاء والفنون.

وتتضمن مجموعة من التجارب الإدراكية المتميزة وفعاليات وجلسات متنوعة وحوارات مفتوحة ملهمة بمشاركة نخبة من المتحدثين والمتخصصين من دولة الإمارات والمنطقة والعالم تعزز السعادة وجودة الحياة وترفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية الصحة البدنية والذهنية في تحقيق السعادة.

وتنطلق الرحلة بتنظيم كرنفال السعادة في الساعة الخامسة من يوم 15 مارس الجاري من شارع المستقبل في "سيتي ووك" بدبي بمشاركة أكثر من الفي شخص من مختلف الجنسيات والأعمار من 200 جنسية يمثلون فعاليات وطنية ومؤسسية ومجتمعية ورياضية ويهدف للاحتفاء بالتنوع الثقافي المنسجم والمتناغم لمجتمع دولة الإمارات ما يدعم جهودها بأن تصبح محطة للسعادة في العالم.

وأكد البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية أن فعاليات رحلة السعادة متاحة لحضور ومشاركة فئات المجتمع كافة من الساعة الرابعة عصرا ولغاية العاشرة مساء لتختتم بمشاركة مجتمعية واسعة مساء يوم الثلاثاء 20 مارس الجاري بالتزامن مع احتفالات العالم باليوم العالمي للسعادة.