شما المزروعي ضمن أهم 7 شخصيات نسائية شابة يقدن التغيير في العالم

اختارت مؤسسة CNBC الإعلامية معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب ضمن قائمة أهم 7 شخصيات نسائية شابة تحت سن 23 يقدن التغيير في العالم.

وتأتي القائمة بالتزامن مع يوم المرأة العالمي، وضمن الشعار الذي تم اختياره هذا العام لهذه المناسبة وهو "العمل من أجل التقدم" #PressForProgress، حيث تضم القائمة عددا من الشخصيات النسائية الشابة في مختلف المجالات، واللواتي كان لهن دور فعال في تغيير مجتمعاتهن، وقصص وتجارب ألهمت العديد حول العالم.

وكانت معالي شما المزروعي اختيرت مؤخراً أيضاً من قبل "فوربس الشرق الأوسط"، بالإضافة معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الإصطناعي ضمن النسخة الأولى لقائمة "Arab 30 under 30"، والتي تضم عدداً من رواد الأعمال والفنانين والمشاهير والمبتكرين ذوي الأصول العربية تحت سن الـ 30 عاماً.