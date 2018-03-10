طرق دبي: إنجاز 50% من أعمال الحفر الأساسية في نفق "مسار 2020"

أعلن مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، إنجاز 50% من أعمال الحفر الأساسية في نفق مشروع (مسار 2020)، الذي يبلغ طوله الإجمالي ثلاثة كيلومترات و200 متر، على عمق يتراوح من 12 إلى 36 متراً، فيما تراوحت نسبة الإنجاز في المحطات بين 4 و42%.

جاء ذلك خلال تفقده سير العمل في عدد من محطات مشروع (مسار 2020) الذي يبلغ طوله 15 كيلومتراً ويمتد من محطة "نخيل هاربر أند تاور" إلى موقع معرض إكسبو.

واستمع الطاير لشرح من السيد عبد المحسن إبراهيم المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات، والسيد عبد الرضا أبو الحسن مدير إدارة تنفيذي تخطيط وتطوير مشاريع القطارات، عن سير العمل في أعمال حفر النفق التي بدأت في شهر أكتوبر الماضي، حيث انطلق حفار الأنفاق العملاق (وقيشة إكسبو 2020) من منطقة الفرجان مروراً بمنطقة ديسكفري جاردن ووصل للمحطة النفقية بالقرب من عقارات جميرا للجولف في فبراير الماضي، وستواصل (وقيشة إكسبو 2020) أعمال الحفر حتى منطقة مجمع دبي للاستثمار، ويتوقع الانتهاء من كافة الأعمال الخاصة بالنفق في شهر ديسمبر المقبل، وتمتاز " الوقيشة " بقدرتها على تفتيت الصخور واختراق الطبقات الرملية وأي جزئيات أخرى قد تصادف عملية الحفر، حيث تحتوي على غطاء "ترس معدني ضخم"، مدعم بذيل آلي، ودولاب قاطع مع تجويف خلف الدولاب يختلف شكله حسب أنواع الحفر والطبقات الأرضية التي يجري حفرها، وتتكون الحلقة الخرسانية الدائرية الواحدة من ستة إلى سبعة قوالب، ويبلغ طول كل حلقة قرابة متراً ونصف المتر.

وأطلع المدير العام ورئيس مجلس المديرين على سير العمل في محطات المترو، حيث يتم حالياً تطوير التصاميم المعمارية والإنشائية والكهروميكانيكية لكل من محطة إكسبو والمحطات العلوية والنفقية ومحطة نخيل هاربر أند تاور، وبلغت نسبة الإنجاز في المحطة النفقية في منطقة عقارات جميرا للجولف 42%، والمحطة النفقية في منطقة مجمع دبي للاستثمار 8%، فيما بلغت نسبة الإنجاز في المحطة العلوية في منطقة الفرجان 14%، والمحطة العلوية في منطقة ديسكفري جاردن 12%، وبلغت نسبة الإنجاز في محطة إكسبو 7%، ومحطة نخيل هاربر اند تاور 3%، وتم إنجاز 50%من أعمال الأساسات العميقة لمحطة نخيل هاربر أند تاور، كما تم إزالة جسر المشاة الذي يربط بين المحطة ومبنى موقف السيارات وذلك لبدء أعمال إنشاء المحطة الجديدة، وانتهت الشركة المنفذة للمشروع من أعمال الأساسات العميقة والأعمدة في منطقة الحدائق، حيث يتم يعمل حاليا على تصنيع الهيكل المعدني للمحطة العلوية في منطقة ديسكفري جاردن، وبلغت نسبة الإنجاز فيه 35%، وتم أيضاً البدء في صب الخرسانة المسلحة لأساسات المبنى الرئيس لمحطة إكسبو، فيما بلغت نسبة الإنجاز في أعمال صب الأعمدة الخرسانية لمظلة محطة إكسبو أكثر من 70%، وتجاوزت نسبة الإنجاز في تنفيذ أعمدة وحيطان المدخل الغربي للمحطة 90%، والمدخل الشرقي 40%، أما فيما يتعلق بتركيب قطاعات الجسور العلوية في المشروع فقد تم تركيب عدد 60 من قطاعات الجسور العلوية في مختلف مناطق المشروع.

وأعرب مطر الطاير عن ارتياحه لسير العمل في مشروع مسار 2020، حيث يتم تنفيذه وفقاً للبرنامج الزمني المعتمد، ويتوقع وصول أولى عربات مترو دبي الجديدة في شهر يوليو المقبل، وسيتم الانتهاء من أعمال الجسور العلوية في شهر نوفمبر المقبل، على أن يتم الانتهاء من جميع أعمال السكة الحديدية في (مسار 2020) في شهر يوليو في عام 2019، وستبدأ الهيئة التشغيل التجريبي للمترو في شهر فبراير في عام 2020.