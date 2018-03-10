شاهد.. عمال يلقون بالنفايات على شاطئ شعم برأس الخيمة

شاهد.. عمال يلقون بالنفايات على شاطئ شعم وخدمات رأس الخيمة تفتح تحقيقاً بالموضوغhttps://t.co/sGF7JmBBP8#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/GIdAQsm2Hx — صحيفة البيان (@AlBayanNews) March 10, 2018

فتحت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة مساء أمس تحقيقاً مع عمال بإدارة النفايات رصدتهم عدسات كاميرات المواطنين، خلال رميهم للنفايات على شاطئ بحر منطقة شعم شمال الإمارة، جاء ذلك مع إلغاء حملة تنظيف الشاطئ صباح اليوم السبت والتي كانت ستنفذها مؤسسة النفايات بدائرة الخدمات العامة وهيئة حماية البيئة والتنمية.

وأصدرت الدائرة بيان صحافي جاء فيه: تؤكد دائرة الخدمات العامة أنه وبشأن الفيديوهات المتداولة لأحد العمال وقيامه بإلقاء المخلفات على شاطئ شعم في اليوم السابق على حملة النظافة لمؤسسة إدارة المخلفات وبالتنسيق مع هيئة حماية البيئة والتنمية بالإمارة أن هذا الفعل مرفوض ولا يعبر عن سياسة الدائرة والتي تتسم بالنزاهة والشفافية في كافة الخدمات التي تقوم على تقديمها وأنه تم إيقاف العامل، وباشرت الدائرة بالتحقيقات الداخلية. وأضافت في البيان: لن يتم استثناء أي موظف وستشمل التحقيقات أيضا جميع المسؤولين عن تنظيم الحملة وسيطبق القانون بكل حسم.

وتؤكد دائرة الخدمات العامة أنها فزعت من هذا السلوك شأنها شأن المخلصين من أهالي شعم والإمارة وتتقدم الدائرة بجزيل الشكر لحرصهم وغيرتهم الوطنية والإخلاص بالكشف عن هذا العمل والذي نؤكد على أنه لن يمر دون حساب وجزاء رادع.



وتناشد الدائرة أهالي رأس الخيمة أن يحذوا هذا الحذو بالإرشاد عن كل الصور السلبية والمظاهر اللا أخلاقية حيث أن حماية البيئة مسؤولية الجميع وذلك من خلال التواصل على الأرقام التالية (8008118 – 0508905289).

وأظهر الفيديو الذي سجلته كاميرات المواطنين خلال جلوسهم ليلاً على شاطئ بحر منطقة شعم، قيام بعض العمال التابعين لمؤسسة إدارة النفايات برأس الخيمة يحملون أكياس سوداء بلاستيكية مملوءة بالمخلفات البلاستيكية والورقية والعبوات المعدنية، حيث بدأ العمال في رمي تلك المخلفات على رمال الشاطئ استعداداً لحملة النظافة صباح اليوم السبت والتي تم الغاؤها بعد رفض الأهالي إقامتها حيث تم تفكيك خيمة الفعاليات الرئيسية للحملة، وعدم السماح للقائمين على الحملة بإقامتها، مطالبين بالتحقيق في الواقعة التي تعد الأولى من نوعها في إمارة رأس الخيمة.