قياديات في العين: المرأة روح الأسرة وسر نجاحها

أكدت نخبة من النساء القياديات في العين تزامناً مع اليوم العالمي للمرأة أن المرأة روح الأسرة وسر نجاحها، أينما كانت تحرص على أداء دورها بشكل استثنائي.

الأمر الذي من شأنه أن يسهم في صنع تاريخ بلدها ومجتمعها، مشيرات في الوقت ذاته إلى أن التقدم المذهل والمتميز للمرأة الإماراتية يعود إلى الجهود المخلصة التي بذلها مؤسس دولة الاتحاد وباني نهضتها المغفور له، بإذن الله تعالى، الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في دعم المرأة وتمكينها..

إضافة إلى الدعم اللامحدود الذي تتلقاه المرأة الإماراتية من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، حيث أصبحت المرأة الإماراتية اليوم تحتل مكانة متقدمة بين نساء العالم، رقياً وتقدماً.

وقالت حمدة المحمود البلوشي مدير عام مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية: «إن احتفال دولة الإمارات بيوم المرأة العالمي، يأتي اعتزازاً بدورها، إذ تعتبر بلا شك رافداً لمسيرة التطور والإنجاز.

وأشيد هنا بالجهود الرائدة التي تبذلها الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية أول من حصلت على شهادة الدكتوراه، وامتد عطاؤها من خلال المؤسسات الاستثنائية».

قضايا

بدورها ذكرت منى بن شيبان المهيري مديرة سوق القطارة التابع لدائرة أبوظبي للثقافة والسياحة أن قيادتنا الرشيدة أولت قضايا المرأة جل الاهتمام والرعاية الكريمة، محققة تحولات وقفزات مهمة بشأن التعليم والصحة والحماية والمشاركة للمرأة حتى غدت نموذجاً ريادياً على شتى المستويات لا سيما العالمية منها.

وأضافت المهيري: «وبالتنويه إلى المرأة الإماراتية تحديداً فقد كانت شريكة الرجل في بناء مؤسسات الدولة منذ قيام الاتحاد وحتى اليوم، ورسخت حضورها في شتى الميادين العلمية والعملية، وأثبتت قدرتها على اجتياز التحديات بكل عزيمة واقتدار».

دور

وقالت د. منى بو فروشة الفلاسي، أستاذ مساعد بقسم الكيمياء غير العضوية في جامعة الإمارات: «لا يخفى أن ابنة الإمارات حازت دورها الطبيعي في المشاركة في عملية البناء والتنمية منذ تأسيس الدولة، حيث آمن المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بقدراتها وأهمية دورها كونها شريكة للرجل في بناء الوطن، فقدم لها الدعم منذ البداية وتعددت إنجازاتها».

وأشارت حصة أحمد القحطاني، رئيس وحدة تطوير برامج صون الطبيعة في حديقة الحيوانات في منطقة العين إلى أن المرأة أساس المجتمع، إذ حققت مكاسب كبيرة من خلال منحها الفرصة لإثبات قدرتها على العطاء والمشاركة في تنمية وطنها في مختلف مناحي الحياة.

كما نوهت الدكتورة نورة الخييلي، أخصائية جلدية وتجميل في مركز الهيلي الصحي إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» بأن المرأة تعد وبلا شك مربية الأجيال والشريك الفاعل في عملية البناء والتنمية. وأضافت الخييلي: «كما تعد تجربة دولة الإمارات في مجال تمكين المرأة نموذجاً لكثير من دول المنطقة والعالم».