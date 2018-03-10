شرطة أبوظبي تمنح ساعة سعادة لموظفاتها

أقامت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، فعاليات متنوعة احتفاء باليوم العالمي للمرأة، تقديراً لجهودها في التنمية المستدامة وتطوير جميع القطاعات.

واحتفل قطاع العمليات المركزية بالمناسبة، وتضمن الاحتفال قصائد شعرية وأفلاماً عن دور المرأة الإماراتية، بحضور العميد علي خلفان الظاهري مدير القطاع، والعميد خليفة محمد الخييلي مدير مديرية المرور والدوريات ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام. وأكد العميد علي خلفان الظاهري في كلمته المكانة التي تحظى بها المرأة الإماراتية في كل المواقع.

وأعلن بمناسبة اليوم العالمي للمرأة عن منح ساعة سعادة لكل العاملات بقطاع العمليات المركزية، بالمغادرة قبل ساعة من انتهاء الدوام الرسمي.

وألقت الرائد عائشة الزعابي رئيس قسم العلاقات العامة بمديرية المرور والدوريات كلمة نيابة عن الموظفات تقدمت فيها بالشكر للقيادة الشرطية على دعمها للموظفات. وكرم العميد الظاهري والعميد خليفة الخييلي 30 موظفة بقطاع العمليات المركزية.