مؤتمر عجمان للبيئة يوصي بالسيارات الكهربائية

أوصى المشاركون في مؤتمر عجمان الدولي للبيئة، الذي اختتم أعماله الأربعاء الماضي، بأن تستثمر الإمارات في البحث العلمي والتكنولوجيات الحديثة، لمواجهة ظاهرة «تغير المناخ» في الدولة.

وتعزيز التكنولوجيات المنشودة لتطوير آليات التعامل مع «تغير المناخ» والتكيف معه، معتبرين أن الظاهرة الطبيعية تشكل قضية رئيسية وتحدياً في الإمارات ودول المنطقة وجميع أنحاء العالم، والعمل على توفير المياه وتحسين ممارسات استخدام الموارد المائية غير التقليدية.

واشتملت قائمة التوصيات، التي أصدرها الخبراء الدوليون والمحاضرون والمسؤولون البيئيون وأساتذة الجامعات، أن تضع الحكومات المحلية والاتحادية خططاً واضحة للتحول إلى «السيارات الكهربائية» و«السيارات الهجينة»، بهدف الحد من آثار التغير المناخي.