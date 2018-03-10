«نسائية كهرباء دبي» توفّر رياضة مجانية للموظفات

أطلقت اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي مبادرة «الحصص الرياضية المجانية» لموظفاتها بمبنى الهيئة الرئيسي، وذلك لتمكينهن من ممارسة الرياضة ثلاث مرات في الأسبوع بعد ساعات العمل الرسمية تحت إشراف مدربة متخصصة، حيث استحدثت الهيئة قاعة للتدريب في خيمة الابتكار.

وتعد هذه المبادرة الأولى من نوعها على مستوى مؤسسات وهيئات حكومة دبي، وقد انطلقت منذ شهر سبتمبر من العام الماضي حيث وفرت اللجنة للمشاركات جميع الأدوات الرياضية التي يحتاجونها لممارسة التمارين الرياضية، وبمشاركة أكثر من 40 موظفة.

وقالت خولة المهيري، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي، رئيسة اللجنة النسائية في الهيئة: إذا كان الوقت هو الحياة، فالصحة هي التي تعطي للوقت معناه وللحياة طعمها«، وأن وظيفتنا توفير بيئة لإطلاق قدرات المرأة، بيئة تحفظ لها كرامتها وأنوثتها، وتساعدها على تحقيق التوازن في حياتها، وتقدر مواهبها وطاقاتها.

وبالمقابل أنا متأكد أنها ستصنع لنا المعجزات» فإنه وبدعم من الإدارة العليا للهيئة عملنا على تنفيذ هذه المبادرة التي تساهم في أن تكون الرياضة جزءاً مهماً من برنامجنا اليومي وعاملاً أساسياً في تحسين جودة الأداء والخدمات التي تؤديها الموظفات بالإضافة إلى رفع مستوى سعادتهن ورضاهن وإبداعهن في العمل والمساهمة في تحقيق التوازن في حياتهن العملية والصحية والاجتماعية.