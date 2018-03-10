خليل المنصوري يوجّه بإضافة لقب «الأخ» للفئات المساندة في البحث الجنائي

شهد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، فعاليات اليوم الترفيهي المفتوح الذي نظمته الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لكافة العاملين في قطاع البحث الجنائي من ضمن الفئة المساندة، بحضور العميد علي الشمالي، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، وعدد مديري الإدارات الفرعية والموظفين.

ووجه اللواء المنصوري بمناداة المراسلين والعمال بأسمائهم وكنيتهم وإضافة لقب «الأخ» إلى أسمائهم، وألا تتم مناداتهم بمسمى عامل أو أي مسمى يمكن أن ينقص من قدرهم لما لهم من دور كبير في خدمة العمل الشرطي على مدار سنوات طوال ولا زالوا يؤدون مهامهم على أكمل وجه.