38 ألف زائر لـ«الوحدات المساندة للرماية»

اختتمت أمس، فعاليات مهرجان الوحدات المساندة للرماية 2018، الذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في مجمع ميادين الريف للرماية في أبوظبي، بحضور اللواء الركن عبدالله مهير الكتبي، قائد الوحدات المساندة، وعدد من ضباط القوات المسلحة والقيادة العامة لشرطة أبوظبي.

وقد وصل عدد زوّار المهرجان على مدى أيامه التسعة، إلى نحو 38 ألف زائر، من المواطنين والمقيمين من مختلف الفئات العمرية.

وتم الإعلان عن النتائج النهائية لمسابقات الرماية بفئاتها المختلفة بإجمالي 145 فائزاً، وحصل على المركز الأول في مسابقة رماية البندقية فردي «رجال» أحمد خميس الأحبابي، وفاز بالمركز الأول في رماية البندقية التراثية سالم خليفة الدهماني، كما حصل على المركز الأول في رماية البندقية سكتون «رجال» على محمد خلفان المزروعي، والأول في رماية «مسدس رجال» سعد زامل ناصر الأحبابي.

وفي مسابقة بندقية السكتون «نساء» فازت بالمركز الأول كليثم خليفة عبد الله الكتبي، كما حصلت منى إبراهيم محمد إبراهيم الحمادي على المركز الأول في مسابقة الرماية «مسدس» نساء، وحصل على المركز الأول في رماية السكتون «أولاد» سعيد محمد هويدن الكتبي، وحصل فاطمة عبد الله حسن المرزوقي على المركز الأول في مسابقة بندقية «سكتون بنات». وحصل الفائزون على جوائز نقدية قيمة وسيارات.

وأعلن العقيد الركن محمد عبد الوهاب بن دخان، المنسق العام والمتحدث الرسمي للمهرجان، كلمة نيابة عن اللواء الركن عبدالله مهير الكتبي، قائد الوحدات المساندة، تقدّم فيها نيابة عن ضباط وأفراد قيادة الوحدات المساندة، خلال مؤتمر صحفي في ختام الفعاليات أن إجمالي عدد المشاركين في مسابقات الرماية بأنواعها المختلفة.

والذي وصل إلى 6 آلاف و375 متنافساً من الجنسين، بينهم 220 تنافسوا في مسابقة البندقية التراثية، و1758 في مسابقة البندقية الفردية، و680 في بندقية السكتون (رجال)، و699 في مسابقة المسدس (رجال)، و340 في مسابقة بندقية السكتون (نساء)، و240 في مسابقة مسدس (نساء)، و698 في مسابقة بندقية السكتون (أولاد وبنات).

وتنافست في مسابقة فرق الصحون (رجال) 68 فرقة مكونة من 340 فرداً، فيما تنافس 1400 من الرماة في مسابقة الشوزن.

وقبيل بدء فعاليات اليوم التاسع والأخير للمهرجان ـ الذي يحمل شعار عام زايد- قامت مجموعة من قدامى رجال الوحدات المساندة بتأدية الندبة ترحيباً بضيوف المهرجان، إذ تجمع عدد منهم وتعالت أصواتهم في نداءات معبرة عن الترحيب بضيوف وزوّار اليوم الأخير للمهرجان.