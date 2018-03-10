بحث تعزيز التعاون بين الإمارات وصربيا

استقبلت آنا برنابيتش رئيسة وزراء صربيا، سلطان بن سليم رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي على رأس وفد من المؤسسة وذلك بحضور مبارك سعيد أحمد برشيد الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية صربيا بمقر الحكومة في بلجراد.

وتباحث الطرفان خلال اللقاء بشأن سبل تعزيز التعاون الثنائي وإمكانيات إيجاد فرص جديدة للتعاون الاقتصادي وخاصة في مجال الاستثمارات ذات الأهمية العالية للبلدين.

وعبرت رئيسة الوزراء الصربية عن رغبة بلادها في العمل مع دولة الإمارات للاستفادة من هذه الفرص مشيرة إلى وجود مجالات عديدة في كلا البلدين وأنها ستولي اهتماماً لهذا الموضوع وخاصة أن هناك نماذج للتعاون المثمر بين الجانبين تحققت على أرض الواقع. وأعرب سلطان بن سليم عن شكره لرئيسة الوزراء الصربية وأكد الاهتمام الكبير الذي توليه الشركة للاستثمار في صربيا وخاصة في مجال المناطق الحرة والنقل النهري.