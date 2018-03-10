الشريفي: «آيسنار أبوظبي 2018» منصة للمعرفة

أكد اللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي أن المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر «آيسنار أبوظبي 2018»، يعد ملتقى منصة تواصل جيدة لتبادل المعرفة والخبرات، وفرصة متميزة للاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في مجال صناعة الأجهزة والمعدات والتقنيات التي تخدم العمل الشرطي.

جاء ذلك خلال تفقده أجنحة المعرض الذي تنظمه وزارة الداخلية، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض واستمع خلال الجولة إلى شرح عن المعروضات وأفضل الممارسات العالمية في المجال الشرطي والأمني، مشيداً بحسن التنظيم والعروض المقدمة.

رافقه خلال الزيارة العقيد خالد عبد الله خوري، مدير مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي، والمقدم خلفان المنصوري، نائب مدير المركز، والمقدم سليمان محمد الكعبي، مدير إدارة الابتكار واستشراف المستقبل، وعدد من الضباط.