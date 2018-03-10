بلدية أم القيوين تصرف الموظفات قبل ساعتين

نظمت بلدية أم القيوين احتفالا بيوم المرأة العالمي بحضور الشيخ علي بن سعود المعلا رئيس بلدية أم القيوين وعبيد سلطان طويرش القائم بأعمال مدير عام بلدية أم القيوين حيث صرفت إدارة البلدية كافة الموظفات العاملات فيها قبل انتهاء الدوام الرسمي بساعتين احتفاء بهذه المناسبة.

حيث ثمن الشيخ علي المعلا الدور الذي تقوم به الموظفات العاملات في البلدية، مبيناً أنه منذ تأسيس الدولة، والمرأة الإماراتية لها دورها الطبيعي في المشاركة، وفي عملية البناء والتنمية ورفعة الدولة، حيث آمنت قيادتنا الرشيدة بقدرات المرأة وأهمية دورها كشريك للرجل في بناء الوطن، تعمل معه جنباً إلى جنب، فقدمت لها الدعم منذ البداية، كما أن المرأة الإماراتية أثبتت ومازالت تثبت يوماً بعد آخر جدارتها وكفاءتها وتميزها في كل ما تولته من مهام ومسؤوليات أوكلت إليها.