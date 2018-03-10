منتدى في العين يناقش معايير تطوير المرأة القيادية في ريادة الأعمال

شهد الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان أمس، على مسرح بلدية العين انطلاق المنتدى العالمي للمرأة القيادية الذي ينظم برعايته، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة ويستمر أربعة أيام، بدعم من الشركة الدولية للمستثمرين في دول الاتحاد الأوروبي.

ويناقش المنتدى معايير تطوير المرأة القيادية في ريادة الأعمال والقواعد الأساسية لتنظيم عمل المرأة في التجارة وحاضنات الأعمال ودورها في تمكين المرأة القائد ودور رواد الأعمال في مسيرة التنمية المستدامة، وتوليد الأفكار المبدعة وإنتاج الحلول المبتكرة للمرأة الناجحة.

وأفضل الممارسات لتحقيق التوازن بين العمل والأسرة وإنشاء فرص ابتكارية للاستشراف وصناعة المستقبل والتجارة الحرة وطرق تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتسليط الضوء على مسيرة الابتكارات والنجاحات التي حققتها المرأة العربية وتوفير فرص استثمارية والمشاركة في مسرعات المستقبل الاقتصادي والضوابط القانونية في العقود والاتفاقيات المحلية والدولية ودور المرأة في تفعيل استراتيجيات القوة الناعمة.

وقال الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، إن المرأة في دولة الإمارات «شقيقة الرجل» في تحمل المسؤولية والاضطلاع بدورها الإيجابي في خدمة المجتمع، بفضل الثقة الغالية من القيادة الرشيدة التي كرمت المرأة ومنحتها فرصة تقديم الأفكار الخلاقة والإبداع في كل المجالات، مشيداً بتوجيهات «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

وأوضح أن سموها تمثل القدوة لكل نساء الدولة، لأنها قامت برعاية قضايا الأسرة والمرأة والطفل وعمقت ثقافة احترام المرأة وهو ما شكل انطلاقة قوية للمرأة الإماراتية، التي أصبحت نموذجاً يحتذى على نطاق العالم في الإبداع والتسامح والوفاء لكل المكونات الوطنية، مضيفاً أن الجهود الكبيرة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك عززت مكانة المرأة.