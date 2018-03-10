الرميثي يستعرض دور الشرطة في الحفاظ على الأمن الداخلي

أكد اللواء محمد خلفان الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي حرص شرطة أبوظبي على تعزيز الوقاية من الجريمة بأساليب معاصرة ووفق افضل الممارسات المتقدمة عالمياً، مشدداً على أهمية تعزيز الشراكات واللجان الأمنية ومضاعفة الجهود للتحسين والتطوير، الذي انعكس إيجابياً في زيادة مؤشر الشعور بالأمان وفق خطط وبرامج دقيقة.

واستعرض في محاضرة في كلية الدفاع الوطني في أبوظبي دور الأجهزة الأمنية في الحفاظ على الأمن الداخلي، وجهود الشرطة في تحقيق الأمن الداخلي من خلال مكافحة المخدرات والجريمة وتعزيز السلامة المرورية وتأمين المنافذ والحدود والمطارات واستخدام أحدث النظم في الأدلة الجنائية.

وتحدث عن الأولويات والأهداف الاستراتيجية التي ترتكز عليها شرطة أبوظبي في الوقاية من الجريمة عبر الاستخدام الأمثل للمعلومات الأمنية والأدلة الجنائية، وجعل الطرق أكثر أماناً وزيادة ثقة ورضا المجتمع عن الخدمات التي تقدمها الشرطة بالتركيز على جودة الخدمة والاحترافية.

حضر المحاضرة اللواء الركن طيار رشاد محمد سالم السعدي قائد كلية الدفاع الوطني وأعضاء هيئة التوجيه ومنتسبو دورة الدفاع الوطني الخامسة.