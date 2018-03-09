السيطرة على حريق 5 سيارات في دبي.. ولا إصابات

تمكنت فرق الدفاع المدني في دبي من السيطرة على حريق نشب في 5 سيارات في منطقة ديسكفري جاردن في دبي دون أي إصابات.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي غرفة عمليات الدفاع المدني بلاغاً الساعة 1:38 ظهراً يفيد بوجود حادث حريق في منطقة ديسكفري جاردن. وفي الساعة 1:39 تحركت فرق مركز البرشاء ووصلت فرق الإطفاء الساعة 1:43 ليتبين أن الحادث احتراق في خمس سيارات «سيارتان احترقتا بالكامل، وثلاث سيارات تضررت أضراراً بسيطة، وتم تصنيف الحادث انه بسيط».

وتمكنت فرق الإطفاء من السيطرة والانتهاء من الحادث في الساعة 2:14 وتم تحويله إلى الجهات المختصة للتحقيق في أسباب وقوعه.