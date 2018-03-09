عبدالله بن زايد: علاقات مميزة تربط الإمارات ورواندا

استقبل بول كاجامي رئيس جمهورية رواندا سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وذلك في إطار الزيارة الرسمية، التي يقوم بها سموه إلى رواندا.

ونقل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان لرئيس رواندا تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنيات سموهم لرواندا مزيداً من التقدم والنماء.

وحمل الرئيس الرواندي سموه تحياته إلى قيادة الدولة وتمنياته لدولة الإمارات المزيد من التطور والازدهار.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات ورواندا ترتبطان بعلاقات مميزة، مشيراً إلى حرص الإمارات على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع رواندا، ومع دول الاتحاد الأفريقي كافة. وجرى خلال اللقاء بحث السبل الكفيلة بتعزيز العلاقات الثنائية، وتطوير أوجه التعاون المشترك بين البلدين.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وبحثا مستجدات الأوضاع في المنطقة. ورحب بول كاغامي رئيس رواندا بزيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مشيداً بالعلاقات الثنائية بين البلدين والحرص المستمر على تعزيزها وتوطيدها في المجالات كافة.

وأشاد بما حققته الإمارات من نهضة حضارية شاملة بفضل رؤية قيادتها الرشيدة، متمنياً للدولة المزيد من التقدم والازدهار.

تنسيق

والتقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في كيغالي، لويز موشيكيوابو وزيرة خارجية رواندا، بحضور الدكتور يوجين موتيمورا وزير التعليم الرواندي وجان ديو رورانجيروا وزير تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا الرواندي، وأوليفيير ندوهونغيري وزير دولة في وزارة الخارجية برواندا.

وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية رواندا وسبل تعزيزها وتطويرها، بما يعود بالنفع على البلدين الصديقين خصوصاً التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتعليمية، إضافة إلى بحث آخر تطورات الأوضاع في المنطقة.ورحبت لويز موشيكيوابو بزيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.

مؤكدة حرص رواندا على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع دولة الإمارات في شتى المجالات والمضي بها قدماً نحو آفاق أرحب.

وشهد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان التوقيع على مذكرة تفاهم لتوفير 20 منحة دراسية لطلبة وطالبات رواندا في جامعة الإمارات ومذكرة تفاهم آخرى لتوفير التدريب المهني المهني لـ 100 إمرأة رواندية في مجال السياحة والضيافة.

وقعت مذكرتي التفاهم معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ولويز موشيكيوابو وزيرة خارجية رواندا.

افتتاح

وافتتح سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مقر سفارة الدولة في كيغالي، وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى رواندا. وأزاح سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ولويز موشيكيوابو وزيرة خارجية رواندا الستار عن اللوحة التذكارية إيذاناً بافتتاح مقر السفارة.

وأكد سموه أن افتتاح مقر سفارة دولة الإمارات في كيغالي يأتي انطلاقاً من حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة وتنمية أوجه التعاون مع رواندا في المجالات كافة. من جانبها، أعربت لويز موشيكيوابو عن سعادتها بحضور افتتاح مقر سفارة دولة الإمارات في كيغالي، الذي من شأنه دعم التواصل بين البلدين والشعبين الصديقين والحفاظ على العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمعهما وتعزيز أوجه التعاون المشترك في شتى المجالات.

حضور

حضر مراسم الافتتاح معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وعبدالله محمد التكاوي سفير الدولة غير المقيم لدى رواندا وعدد من سفراء الدول العربية المعتمدين في رواندا.