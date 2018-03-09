" الأرصاد " يتوقع ارتفاعًا في درجات الحرارة غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام ومغبرا أحيانا مع ارتفاع في درجات الحرارة.. فيما تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وقال إن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 14 – 24 / 34 كم / ساعة بوجه عام.

ونوه إلى أن الخليج العربي سيكون متوسط الموج .. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 19:57 والثاني عند الساعة 07:11 ويحدث الجزر الأول عند الساعة 13:45 والثاني عند الساعة 23:30.

وأشار إلى أن بحر عمان سيكون خفيفا إلى متوسط الموج.. بينما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:55 والثاني عند الساعة 03:10 والجزر الأول عند الساعة 10:17 والثاني عند الساعة 23:04.

درجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى الصغرى: الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 35 19 60 15 دبي 34 21 55 15 الشارقة 34 17 55 20 عجمان 34 18 65 20 أم القيوين 34 17 75 25 رأس الخيمة 35 17 75 25 الفجيرة 30 21 85 40 العين 36 20 45 10 ليوا 36 18 45 10 الرويس 33 19 70 20 السلع 34 19 70 20 دلما 32 20 80 20 طنب الكبرى 30 19 85 25 طنب الصغرى 30 19 85 25 أبوموسى 30 19 85 25