حميد بن عمار: المرأة قدوة العطاء والنجاح

تزامناً مع اليوم العالمي للمرأة، قال الشيخ حميد بن عمار النعيمي، إن المرأة كانت ومازالت قدوةً في العطاء، ومثالاً للتضحية، وعنواناً لقصص النجاح التي تعيشها الدول.

مؤكداً أن المرأة الإماراتية حظيت برعاية القيادة الرشيدة، ودعم أبناء المجتمع، فتبوأت مناصب قيادية وتركت بصمةً متميزة في شتى المجالات.

وأضاف: «إن المرأة الإماراتية استطاعت أن تسهم بشكل كبير في مسيرة التنمية، فكانت القيادية الناجحة، والموظفة المتميزة، والطبيبة الماهرة، والمهندسة المبدعة، والمعلمة التي خرجت أجيالاً جعلت من الإمارات بلداً يزخر بالمحبة والعطاء». وتوجه الشيخ حميد بن عمار النعيمي بالتهنئة لكل الأمهات والأخوات، مؤكداً أن الاحتفاء بالمرأة واجب على كل مؤسسة وكل أسرة، ليس في هذا المناسبة العزيزة فقط، بل في كل يوم من أيام السنة.