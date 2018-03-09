هزاع بن زايد يستقبل وزير شؤون الرئاسة الأرميني وسفير البحرين

استقبل سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في مكتبه بديوان صاحب السمو ولي العهد - كلٌّ على حدة - أرمين كيفوركيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الأرميني، ومحمد بن حمد صقر المعاودة، سفير مملكة البحرين الشقيقة لدى الدولة.

ورحب سموه بالوزير كيفوركيان، منوهاً بعلاقات الصداقة التي تربط دولة الإمارات وأرمينيا في مختلف المجالات.وتناول اللقاء تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين

وشكر سموه، محمد بن حمد المعاودة، سفير البحرين، بمناسبة انتهاء فترة عمله في الإمارات، على خدماته الجليلة في سبيل تطوير العلاقات وترسيخها بين الإمارات والبحرين.ونوه سموه بعلاقات الأخوة والتعاون بين البلدين الشقيقين، مؤكداً حرص الإمارات الدائم على تنمية هذه العلاقات لكل ما فيه خير البلدين ومصلحة شعبيهما الشقيقين.