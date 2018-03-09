افتتاح قنصلية الإمارات في مدينة هيوستن الأميركية

افتتح معالي يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية، قنصلية الإمارات في مدينة هيوستن بولاية تكساس، بحضور معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، وسعيد المهيري القنصل العام في هيوستن، إلى جانب عضو مجلس مدينة هيوستن، أماندا إدواردز.

وأقيم حفل استقبال على هامش الافتتاح، بالتعاون مع مركز «إم دي أندرسون» لعلاج السرطان، التابع لجامعة تكساس، للاحتفاء بهذه المناسبة، ولإلقاء الضوء على الشراكة القائمة بين دولة الإمارات ومنطقة هيوستن.

دعم

وترتبط دولة الإمارات ومركز «إم دي أندرسون»، بعلاقة ممتدة، ويتلقى مئات المرضى الإماراتيين، العلاج في هذا المركز في كل عام. وكانت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان، قد أعلنت في عام 2011، عن تقديم منحة بمبلغ 150 مليون دولار لهذا المركز، دعماً لبرج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان للعلاج التخصصي للسرطان، والذي خُصص لهذا الغرض في شهر أبريل من عام 2016.

وأعلنت الإمارات في العام الماضي، عن تقديم منحة قدرها 10 ملايين دولار، دعماً لجهود إعادة الإعمار في ولاية تكساس، عقب الآثار المدمرة التي خلفها إعصار هارفي في الولاية، جراء الأمطار الغزيرة الجارفة، وما تبعها من فيضانات غير مسبوقة في كافة أنحاء الولاية.

وخلال زيارة معالي السفير يوسف العتيبة لمنطقة هيوستن، التقى معاليه عمدة مدينة هيوستن سلفستر تيرنر، والمسؤولين المحليين في المنطقة، إلى جانب قيادات المجتمع، لمناقشة الآثار التي خلفها إعصار هارفي على المنطقة، والتعرف أكثر إلى جهود إعمار المنطقة واحتياجاتها الخاصة.

وتحدث القنصل العام لدولة الإمارات في هيوستن، سعيد المهيري، عن العلاقات القوية التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة بالولايات المتحدة الأميركية، مشيراً إلى أن القنصلية في هيوستن، خير شاهد على التزام الإمارات بوعودها تجاه منطقة هيوستن والمجتمع المحلي.

ومن جهة أخرى، قام معالي السفير يوسف العتيبة، بزيارة المرضى الإماراتيين، الذين يتلقون العلاج في مستشفى إم دي اندرسون، برفقة كل من معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة، ومعالي الدكتور سلطان الجابر وزير الدولة، والقنصل العام سعيد المهيري، لمتابعة حالتهم، والاطمئنان على صحتهم، متمنين لهم الشفاء العاجل، والعودة إلى أرض الوطن.

خدمات

تقدم قنصلية الإمارات في هيوستن، الخدمات القنصلية اللازمة لمواطني الإمارات المقيمين في منطقة هيوستن الكبرى، كما تعمل على توسيع علاقات التبادل التجاري والثقافي بين دولة الإمارات وولاية تكساس.