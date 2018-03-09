سهيل المزروعي:الإماراتيات حقّقن نجاحات نفاخر بها الأمم

أكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، أن المرأة الإماراتية حققت نجاحات وإنجازات مشرفة ساهمت في تعزيز مكانة الإمارات، حتى أضحت واحدة من أكثر شعوب العالم تقدماً وابتكاراً.

وقال معاليه بمناسبة يوم المرأة العالمي، الذي يصادف 8 مارس من كل عام، إنه بفضل الاهتمام والرعاية والمتابعة من قبل سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، حققت المرأة الإماراتية الكثير من الإنجازات والنجاحات التي نفاخر بها الأمم.

وأشاد معاليه بمبادرات وجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» وأياديها البيضاء التي جالت كل أرجاء المعمورة من أجل دعم المرأة ومساعدتها في تكوين أسرة متماسكة يخرج منها جيل المستقبل الواعد.

وأضاف معاليه:«‏أتقدم لأخواتي السيدات بمناسبة يوم المرأة العالمي بأخلص مشاعر الامتنان، كما أود أن أجدد لكل امرأة تقديري واعتزازي بما حققته من نجاحات وإنجازات مشرفة ساهمت في تعزيز مكانة دولة الإمارات ورفع رايتها عالية».

وتابع: «غرسكن في أرض كريمة طيبة أثمرت وأزهرت مواسم الخير، فتقدمن إلى الأمام بعزيمتكن التي عهدناها وبخطاكن الثابتة والحثيثة ».