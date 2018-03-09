منتدى الاتصال الحكومي يعرض دور الإعلام في التغيير المجتمعي

يعرض المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، في نسخته الـ 7 التي تقام يومي 28 و29 مارس المقبل في مركز إكسبو الشارقة، دور الإعلام في التغيير المجتمعي، من خلال جلسات تفاعلية وورش عمل، بمشاركة فريق عمل «يوتيرن»، الشبكة التي تبث برامجها من خلال موقع «يوتيوب»، وتحظى بأكثر من 33 مليون مشترك، وحققت برامجها نحو ملياري مشاهدة عبر العالم.

و«يوتيرن»، التي انطلقت من مدينة جدة بالسعودية في العام 2010، هي شبكة قنوات ترفيهية رائدة في عالم يوتيوب العربي، تقوم بإنتاج برامج إبداعية بجودة عالية، تهدف إلى دعم الشباب وإثراء المحتوى العربي حول العالم، وتعكس الحضور والتأثير المتزايد للشباب بشكل خاص، على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وحرصهم على التفاعل الإيجابي مع الظواهر المنتشرة في مجتمعهم من خلال رسائل اتصالية تركز على المحتوى المرئي.

وسيكون المشاركون في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي على موعد مع فريق عمل هذه الشبكة، وأبرز نجومها من الممثلين والمقدمين والمنتجين، في جلسات تفاعلية وورش عمل تقام على مدى يومي المنتدى، حيث سيتاح للحضور فرصة الاستماع إلى تجربة الفريق في الاتصال والتواصل، والتعرف على وجهة نظرهم في دور وسائل التواصل الاجتماعي بتشكيل ثقافات الأجيال المقبلة، وتأثير برامجهم على أفراد المجتمع.

وتتميز البرامج التي تقدمها شبكة «يوتيرن» باعتمادها على المواهب الإبداعية المحلية الشابة في منطقة الشرق الأوسط، لتقديم محتوى متميز على الإنترنت بقالب كوميدي، ساخر أحياناً، يعكس التغيرات والتطورات الإيجابية في المجتمع المحلي. وقالت جواهر النقبي، مدير المركز الدولي للاتصال الحكومي: «شهد عالم الاتصال تغيّرات كبيرة ومتسارعة في الأعوام الأخيرة، كان أساسها الأفكار المبتكرة.