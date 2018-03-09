رسوم رمزية للكشف المبكر عن أمراض حديثي الولادة

بدأت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تقديم خدمة الكشف المبكر عن أمراض حديثي الولادة للكشف عن الأمراض الوراثية والخلقية من خلال المختبر المرجعي لفحوصات الدم لحديثي الولادة في أبوظبي التابع لوزارة الصحة ووقاية المجتمع وبرسوم رمزية.

وأوضح الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية أن البرنامج يهدف إلى الكشف المبكر عن أمراض حديثي الولادة مع تقديم العلاج الفوري والمتابعة الدورية لتفادي الإعاقات الجسدية والعقلية والحد من الوفيات، حيث إن فحص حديثي الولادة يتيح فرصة العلاج المناسب، وذلك قبل أن تؤثر المشكلة الصحية على تطور الطفل العقلي والجسدي بصورة لا ينفع معها العلاج بعد ذلك.

كما كشف أن الأمراض التي يتم الفحص لها أكثر من 40 مرضاً من الأمراض الوراثية المختارة طبقاً للمواصفات العالمية.

إضافة للفحوصات الأخرى مثل فحص القلب للكشف عن التشوهات الخلقية الحرجة للقلب والفحص المبكر لاضطرابات السمع للأطفال حديثي الولادة للكشف عن الصمم الوراثي، وفي حال اكتشاف أي مرض من الأمراض الوراثية، يقوم المختبر بالاتصال بالمنسق والوالدين للمباشرة في العلاج في أسرع وقت بعد تأكيد التشخيص.