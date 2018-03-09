حمدان بن راشد يعزّي في وفاة عبد الله محمد صالح

قدم سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية، واجب العزاء، في وفاة المغفور له بإذن الله، عبد الله محمد صالح، محافظ مركز دبي المالي سابقاً.

وقدم سموه العزاء، إلى نجله صالح عبد الله صالح، وإلى عموم آل صالح، لدى زيارة سموه مجلس العزاء في الحمرية بدبي، حيث أعرب سموه عن صادق عزائه ومواساته، سائلاً الله عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء، معالي حميد القطامي رئيس مجلس الإدارة، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، ومحمد العبار رئيس مجلس إدارة إعمار العقارية. وقام وفد من كبار ضباط القيادة العامة لشرطة دبي، يتقدمهم اللواء خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، بتقديم واجب العزاء، إلى نجل وأسرة الفقيد.