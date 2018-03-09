حمدان بن زايد:دور مؤثّر للمرأة في التوجّهات الوطنية

عبّر سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، عن فخره بدور المرأة الإماراتية في التنمية، ما أسهم في حصول الإمارات على المرتبة الأولى عربياً في تمكين المرأة، مشيراً إلى أن ابنة الإمارات محظوظة بدعم ومساندة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

فخر

وقال سموه: «في يوم المرأة العالمي، نفخر بإنجازات المرأة الإماراتية، وتطور دورها بشكل كبير في السنوات الأخيرة، في ظل قيادتنا الرشيدة، وأسهم ذلك في حصول الإمارات على المرتبة الأولى عربياً في تمكين المرأة».

بناء

وأضاف سموه، في تدوينات نشرها الحساب الرسمي لوكالة أنباء الإمارات «وام» عبر «تويتر»: «ابنة الإمارات محظوظة بدعم «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، فهي قدوة للمرأة في كل مكان، وفي صبرها ووقوفها جنباً إلى جنب مع زوجها في كل المواقف، لبناء دولة أصبحنا نُفاخر بها بين الأمم».

وتابع سموه: «نستشرف في هذا اليوم مستقبلاً زاهراً للوطن تقدم المرأة فيه دوراً مؤثراً، يعزز من التوجهات الوطنية ورؤيتنا الطموحة للمستقبل».