إقامة دبي تعزز تقدّم المرأة وتحفّزها لخدمة الوطن

نظمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، ممثلة في مجلس السعادة للسيدات في إقامة دبي، احتفالاً بيوم المرأة العالمي الذي يصادف 8 مارس في مقر الإدارة الرئيسي.

وجاء هذا الاحتفال بهدف دعم وتمكين المرأة وتقديراً لما تمثله من قيمة وريادة في مسيرتها، والسعي المستمر لإقامة دبي بتعزيز تقدمها وتحفيزها للعمل لخدمة الوطن.

وقال اللواء محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، إن الاحتفال بيوم المرأة العالمي، هو تذكير بما قدمته المرأة من إنجازات في كافة المجالات وعلى المستوى العالمي، مؤكداً أن دولة الإمارات سباقة في تمكين المرأة من أداء دورها الاجتماعي، وهو نهج أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه »من خلال تقديم كافة التسهيلات وإزالة العقبات أمام المواطنات وتشجيعهن على دخول كافة ميادين العمل، وهو ما انعكس على دور الدولة الاجتماعي وعلى المستوى العالمي.

وأضاف اللواء المري ولا ننسى جهود رائدة العمل النسائي «أم الإمارات»، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، في الاهتمام بالمرأة، فكان لها الجهد العظيم وراء التقدم المذهل للمرأة الإماراتية بدعم من القيادة الرشيدة لتمكين المرأة في شتى المجالات.

احتفال

وتابع اللواء المري، من الجميل تخصيص يوم للاحتفال بالمرأة، فهي الأم وهي الزوجة وهي الأخت وهي نصف المجتمع، فهذا الاحتفال يعد تثميناً للدور الذي تؤديه في مجتمعها، وبمسيرتها المليئة بالعطاء والخير لأسرتها ومجتمعها. مؤكداً حرص إقامة دبي المستمر في دعمها واهتمامها الكبير بالموظفات من خلال توفير كافة الإمكانيات التي تعزز من أدائها في العمل وتوفير بيئة محفزة للإبداع والابتكار في كافة ميادين العمل.

وذكر اللواء المري أن العنصر النسائي في الإدارة يعد من أهم العوامل التي تساهم في التطوير والارتقاء بمستويات الأداء، مشيراً إلى أن عدد الموظفات العاملات في الإدارة بلغ ألفا و 419 موظفة يعملن في مختلف قطاعات الإدارة.

وتضمن الاحتفال حملة توعوية تثقيفية لموظفات الإدارة، معنية بتقديم الاستشارات المجانية والإرشادات الصحية الخاصة بالعنصر النسائي والفحوص، بحضور طاقم إدارة التغذية السريرية، حيث تم توفير عيادة متنقلة من قبل هيئة الصحة بدبي، بحضور الدكتور أنور الحمادي لتقديم الاستشارات المجانية والفحوص، بالإضافة إلى العروض الترفيهية التي قدمتها الإدارة للموظفات في الساحة الأمامية للمبنى.